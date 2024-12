Vládna kríza sa už nedá ďalej naťahovať. Ak sa rokovania neposunú, Remišová podá v pondelok demisiu

Ak sa neposunú rokovania smerom k pokračovaniu štvorkoalície a výmene premiéra Igora Matoviča (OĽaNO), v pondelok 29. marca oznámi ministerka investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie Veronika Remišová (Za ľudí) svoju demisiu.

Informovalo o tom tlačové oddelenie strany Za ľudí s tým, že vládna kríza sa nedá ďalej naťahovať.

Verejnosť podľa Remišovej nezaujíma, ako sa posúvajú stoličky vo vláde. zaujíma ich to, ako sa zlepší systém očkovania, ako vláda podporí nové investície a pracovné miesta, ako sa obnoví Slovensko po skončení krízy.

Predsedníčka Za ľudí podotkla, že do poslednej chvíle bojovala za túto koalíciu. Po 12 rokoch vlád Smeru – sociálnej demokracie to bola podľa nej prvá vláda, v ktorej má polícia naozaj voľné ruky. Remišovej podľa jej slov mnohí novinári vyčítali, že je v tomto konflikte príliš diplomatická.

„Ak však chceme vrátiť slušnosť do politiky, my sami sa nemôžeme správať neslušne, nízko a hrubo. Všetko som robila tak, aby sa naše ciele podarili, pretože vládna kríza sa nerieši v televíznych debatách, ale na rokovaniach v koalícii. Stále verím, že rovnako to vidia aj ostatné tri koaličné strany a nový premiér bude môcť čoskoro predstaviť pani prezidentke zostavu svojej vlády,” uzavrela.

Horoskopy na dnes Stredu 18. december 2024

Jednou z najčítanejších rubrík časopisov, novín aj niektorých internetových portálov sú práve horoskopy.

Čítajú ich viac ženy, no zaujmú i mnohých mužov.

Veď, kto by nechcel poznať svoju budúcnosť?

Astrológia nám nehovorí čo máme robiť, má nám len poradiť, čo by sme mali robiť vzhľadom na astrologický vplyv. Nakoniec, každý ma všetko vo vlastných rukách.

Horoskopy pre Stredu 18. december 2024

Baran 21.3. - 20.4.

Dobre zvážte všetky svoje reálne možnosti, kým čokoľvek sľúbite. Ak sa spoliehate na to, že čas všetko vyrieši vo váš prospech, môžete sa veľmi mýliť. Pristupujte k veci seriózne.

Býk 21.4. - 21.5.

Okolnosti vás prinútia k tomu, aby ste sa rozhodli. Znovu získate duševnú rovnováhu. City osoby, ktorá vám nie je ľahostajná, neberte na ľahkú váhu.

Blíženci 22.5. - 21.6.

Dobre si zvážte prednosti a nevýhody plánu, ktorý sa chystáte zverejniť. Vyvoláte nervozitu a možno aj hádky. Nebolo by príjemnejšie stráviť pekné chvíle na prechádzke?

Rak 22.6. - 22.7.

Čaká vás nádherný deň. Stretnete len sympatických ľudí a získate výborné rady. Zážitok na ceste z práce vám môže priniesť šťastie v súkromnom živote.













Všetky Horoskopy pre Stredu 18. december 2024

















Je nepochybné, že horoskopy v sebe ukrývajú tajomstvá o tom, čo nás čaká v oblasti lásky, rodiny či financií a zdravia. Človek je všeobecne veľmi zvedavý a preto chce vedieť čo ho môže stretnúť, čo ho čaká a či sa to aj naplní. Zároveň vždy dúfa len v to dobré. Preto máme tendenciu všímať si v horoskopoch viac pozitívne veci, ako tie negatívne.

