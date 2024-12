Vládna koalícia chce ovládnuť verejnoprávnu televíziu a rozhlas, podľa Gröhlinga je to neakceptovateľný útok na RTVS (video)

12.3.2024 (SITA.sk) - Snahou vládnej koalície je ovládnuť verejnoprávnu televíziu a rozhlas tak, aby sa z nezávislých správ stali správy, ktoré budú lahodiť Robertovi Ficovi (Smer-SD), Andrejovi Dankovi (SNS) a Petrovi Pellegrinmu (Hlas-SD).

Zastavenie promafiánskeho balíčka

Uviedol to poslanec Branislav Gröhling (SaS) v reakcii na návrh ministerstva kultúry nahradiť RTVS Slovenskou televíziou a rozhlasom.

„Napriek tomu, že sa nám spoločnými silami podarilo zastaviť promafiánsky balíček, ktorý mal už o niekoľko dní platiť, vládna koalícia pokračuje ďalej vo svojich neprijateľných krokoch," vyhlásil poslanec s tým, že Fico po snahe ovládnuť SIS, po útokoch na spojencov a slovenské ústavné inštitúcie najnovšie útočí aj na nezávislosť RTVS.

„Je opäť čas vyjsť do ulíc a vyjadriť svoj nesúhlas s touto politikou. Čelíme výzve zastaviť Fica. Musíme odkázať vláde a našim zahraničným partnerom, že Fico naozaj nereprezentuje to, čo si národ želá a čo si národ ctí," uviedol poslanec a informoval, že spolu s hnutím Progresívne Slovensko organizujú ďalší protest, ktorý sa uskutoční v piatok 15. marca o 18:00 na Námestí slobody v Bratislave.

Zmena kontrolnej rady a voľba členov

Ministerstvo kultúry pod vedením Martiny Šimkovičovej (SNS) poslalo do medzirezortného pripomienkového konania návrh, podľa ktorého má po 13 rokoch skončiť RTVS v súčasnej podobe aj s jej riaditeľom Ľubošom Machajom.

Ako poslanec upozornil, zásadne sa bude meniť kontrolná rada a voľba členov. Voľba členov už má zostať len v rukách vlády a koalície a podľa návrhu má rade pribudnúť aj významná právomoc, ktorou je voľba generálneho riaditeľa verejnoprávneho média.

Neakceptovateľný útok na RTVS

„Toto sú jasné kroky k tomu, aby sa z riaditeľa nezávislého verejnoprávneho média stal lokaj tejto vlády, lokaj Fica, Danka a Pellegriniho," vyhlásil Gröhling, podľa ktorého je to neakceptovateľný útok na RTVS po vzore Putina a Orbána, čím sa Slovensku približuje k Rusku a Maďarsku a vzďaľuje sa od západných partnerov.

Tímlíder pre kultúru strany SaS René Parák doplnil, že vláda k tomuto návrhu skrátila pripomienkové konanie na deväť dní, čo opäť znamená nemožnosť reagovať na všetky návrhy. Parák rovnako vyhlásil, že vláde ide o totálne ovládnutie celej RTVS ako finančne tak aj programovo a spravodajsky.

Cenzorský inštitút

„Navyše vzniká ešte ďalší orgán, ktorý by som povedal, že priamo vyzerá ako jednoznačný cenzorský inštitút, a to je programová rada, ktorá rovnako ako rada nového subjektu, bude menovaná čisto len pomocou vlády, ministerstva a koalície," dodal Parák s tým, že celý návrh zákona SaS považuje za totálne škodlivý pre slobodu slova a demokraciu na Slovensku.

„Ide o jednoznačnú pomstychtivosť SNS v priamom prenose," dodal Parák a pokračoval s tým, že v celej EÚ sú verejnoprávne médiá najdôveryhodnejšími médiami, okrem dvoch krajín, a to je Poľsko a Maďarsko.

„A presne poľský a maďarský model sa momentálne snažia zástupcovia SNS, títo obdivovatelia putinovského Ruska a Maďarska nastoliť aj na Slovensku," dodal Parák.

„Týmto vyzývam všetkých tých, ktorí by sa chceli do tohto procesu zapojiť, pretože o takejto pripomienke je povinná ministerka kultúry rokovať v rozporovom konaní," uzavrel Parák.

Ministerstvo kultúry v pondelok predložilo do medzirezortného pripomienkového konania návrh zákona o Slovenskej televízii a rozhlase. Podľa návrhu sa má zriadiť verejnoprávna inštitúcia Slovenská televízia a rozhlas, ktorá nahradí súčasný Rozhlas a televíziu Slovensku (RTVS). Po novom už nebude voliť generálneho riaditeľa verejnoprávneho vysielateľa Národná rada SR, ale novovzniknutá Rada Slovenskej televízie a rozhlasu, ktorej troch členov nominuje priamo ministerstvo kultúry a štyroch parlament. Zákon zároveň zavádza nový inštitút Programovej rady Slovenskej televízie a rozhlasu, ktorá bude dohliadať nad vysielaným programom.

