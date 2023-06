Vláda sa hrá na demokratov a pritom sa bojí vôle ľudu. Keď jej ide o kreslá, chce sa zjednotiť, tvrdí Pellegrini (video)

11.12.2022 (Webnoviny.sk) - Vládna koalícia už takmer tri roky obmedzuje demokraciu a robí z nej frašku, napísal na sociálnej sieti predseda strany Hlas - sociálna demokracia Peter Pellegrini.

„Vláda koalícia má v posledných dňoch plné ústa demokracie... Keď jej ide o kreslá, zrazu sa demokrati musia zjednotiť, aby demokratický volič vyhral. A voliči iných strán sú nedemokratickí?

To akým právom takto označujete väčšinu národa, ktorá si vás tu neželá? Ja vám poviem, čo je demokratické – počúvať vôľu ľudu a umožniť mu, aby ju čím skôr vyjadril v predčasných voľbách,“ uviedol líder Hlasu-SD.

M. Kollár nebude hlasovať za pád vlády

Poslanec Národnej rady SR Miroslav Kollár (Spolu) po sobotňajšom sneme strany Spolu - občianska demokracia povedal, že nebude hlasovať za pád vlády Edarda Hegera. Návrh strany Sloboda a Solidarita považuje za nezodpovedný aj preto, že nie je známe, čo by nastalo po vyslovení nedôvery vláde.

Podľa Miroslava Kollára demokraciu na Slovensku v posledných rokoch ohrozuje štiepenie demokratických politických síl. Výzvy, ako sú extrémizmus, populizmus, ale aj spochybňovanie ukotvenia Slovenska v EÚ zvýrazňujú potrebu spájať sa a vytvoriť pre stredopravého voliča jasnú občiansko-demokratickú alternatívu.

Potreba spolupráce

Predseda vlády Eduard Heger (OĽaNO) na brífingu počas snemu strany Spolu povedal, že demokratické sily potrebujú spolupracovať a jeho postoj k predčasným voľbám je nemenný, keďže máme skúsenosti s tým, ako dopadajú.

Bývalý premiér Mikuláš Dzurinda si myslí, že ak budúcu vládu budú vytvárať súčasné opozičné strany, Slovensko očakáva bezútešno, možno až katastrofa. Ak chceme udržať liberálnu demokraciu, slobodu a právny štát, jestvujú podľa Dzurindu len dve možnosti, a to rezignácia, alebo vzchopenie sa.

Bývalý premiér je toho názoru, že najprv treba konať na politickej úrovni a vytvoriť zmysluplnú politickú alternatívu pre štát, aby mohlo vzniknúť reformné, zodpovedné a proeurópske zoskupenie, ktoré bude riešiť reálne problémy Slovenska.

Zdroj WebNoviny.sk © SITA Všetky práva vyhradené

Najčítanejšia najnovšia správa

Horoskopy na dnes Piatok 23. jún 2023

Jednou z najčítanejších rubrík časopisov, novín aj niektorých internetových portálov sú práve horoskopy.

Čítajú ich viac ženy, no zaujmú i mnohých mužov.

Veď, kto by nechcel poznať svoju budúcnosť?

Astrológia nám nehovorí čo máme robiť, má nám len poradiť, čo by sme mali robiť vzhľadom na astrologický vplyv. Nakoniec, každý ma všetko vo vlastných rukách.

Horoskopy pre Piatok 23. jún 2023

Baran 21.3. - 20.4.

Úlohy sa stanú pre vás neprehľadné. Zapríčiníte si to však len vy, lebo naďalej otáľate s riešením. Popoludní sa konečne pozriete na nejaký problém s odstupom.

Býk 21.4. - 21.5.

Dnešné úspechy, aj keď drobné, vám zvýšia sebadôveru, ktorú tak potrebujete. Konečne sa vám podarí zbaviť pochybností, či postupujete správne. Nechajte sa riadiť intuíciou.

Blíženci 22.5. - 21.6.

Napriek menším nedorozumeniam i stresom dokážete nemožné. Stačí, aby ste sa len trochu ovládali. Informácie, ktoré získate, sa vám podarí výhodne využiť.

Rak 22.6. - 22.7.

Vaše činy súvisiace so vzťahmi budú mimoriadne úspešné. V zamestnaní sa vám núka vynikajúca ponuka. Mali by ste sa do nej pustiť z plných síl.





Všetky Horoskopy pre Piatok 23. jún 2023













Je nepochybné, že horoskopy v sebe ukrývajú tajomstvá o tom, čo nás čaká v oblasti lásky, rodiny či financií a zdravia. Človek je všeobecne veľmi zvedavý a preto chce vedieť čo ho môže stretnúť, čo ho čaká a či sa to aj naplní. Zároveň vždy dúfa len v to dobré. Preto máme tendenciu všímať si v horoskopoch viac pozitívne veci, ako tie negatívne.

Veľký stravovací horoskop. Jedzte podľa svojho znamenia.



Nečítate pravidelne denný horoskop? Robíte chybu, môžete si tým uľahčiť život!



Prečo radi čítame a veríme horoskopom?