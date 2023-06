Vláda sa bude zaoberať aplikáciou nástrojov zeleného obstarávania, dôvodom je napĺňanie cieľov environmentálnej politiky

Výnimkou by mali byť stavebné práce, realizované vo finančnom limite do 30-tisíc eur bez dane z pridanej hodnoty. „Výnimky by sa mali týkať drobných rekonštrukčných prác, ktoré svojim rozsahom a hodnotou nazývame menej významné. Vykonávajú sa zväčša v krátkom časom horizonte, buď kvôli odstráneniu škôd alebo prevencii pred vznikom, vykonanie zeleného verejného obstarávania je v tomto prípade neúčelné," uviedlo ministerstvo životného prostredia.