Vláda poškodzuje zamestnávateľov, SaS považuje naviazanie príplatkov na minimálnu mzdu za nedomyslený krok (video)

Opätovným naviazaním príplatkov za prácu v neštandardnom čase na minimálnu mzdu vládna koalícia spolu so Smerom poškodzuje zamestnávateľov. Na štvrtkovej tlačovej besede to povedal poslanec NR SR za stranu Sloboda a Solidarita (SaS) Ján Oravec. Upozornil na to, že toto opatrenie má byť pomocou pre zamestnancov.

Tento krok však považuje za nedomyslený. „Môže to zamestnancov poškodiť, komplikuje to život zamestnávateľom,“ povedal.

Poslanec za SaS, bývalý štátny tajomník rezortu hospodárstva, „rozmrazenie“ príplatkov za prácu v noci, či cez víkend považuje za podraz, keďže sa tým narušil sociálny dialóg. Upozornil na to, že v lete sa zamestnávatelia a odborári historicky prvýkrát dohodli na zvýšení minimálnej mzdy od začiatku budúceho roka zo súčasných 646 eur na 700 eur.

„Súčasťou tejto dohody bolo, že odbory nebudú otvárať tému zvyšovania príplatkov,“ povedal Oravec.

Celkové výdavky na zamestnanca sa podľa neho týmto krokom zvýšia na 11 eur na hodinu, čo bude viac ako v Českej republike a Poľsku.

Príplatky, ktoré sú v súčasnosti v Zákonníku práce stanovené pevnou sumou, sa od začiatku júna budúceho roka opätovne naviažu na minimálnu mzdu. Vyplýva to z novely Zákonníka práce od poslancov za stranu Smer-SD Martina Nemkyho a Borisa Suska, ktorú v stredu schválil parlament. Za opozičnú novelu pracovného kódexu hlasovalo 110 zo 137 prítomných poslancov.

Suma príplatku za prácu v sobotu bude opäť najmenej vo výške 50 % minimálnej mzdy v eurách za hodinu a u zamestnávateľa, u ktorého sa vzhľadom na povahu práce alebo podmienky prevádzky vyžaduje, aby sa práca pravidelne vykonávala v sobotu, sa umožňuje dohodnúť nižšiu sumu, najmenej 45 % minimálnej mzdy za hodinu.

Výška príplatku za prácu v nedeľu bude 100 % minimálnej mzdy v eurách za hodinu a u zamestnávateľa, u ktorého sa vzhľadom na povahu práce alebo podmienky prevádzky vyžaduje, aby sa práca pravidelne vykonávala v nedeľu, najmenej 90 % minimálnej mzdy za hodinu.

Nočná práca

Mzdové zvýhodnenie za nočnú prácu sa stanovuje na najmenej 40 % minimálnej mzdy za hodinu, a ak ide o zamestnanca vykonávajúceho rizikovú prácu, najmenej v sume 50 % minimálnej mzdy.

U zamestnávateľa, u ktorého sa vzhľadom na povahu práce alebo podmienky prevádzky vyžaduje, aby sa prevažná časť práce vykonávala ako nočná práca, sa umožňuje dohodnúť nižšiu sumu, najmenej však 35 % minimálnej mzdy za hodinu.

Za sťažený výkon práce bude mzdová kompenzácia najmenej vo výške 20 % minimálnej mzdy za hodinu. Za každú hodinu neaktívnej časti pracovnej pohotovosti mimo pracoviska sa stanovuje mzdová kompenzácia vo výške najmenej 20 % minimálnej mzdy za hodinu. Dohodárom sa zvýši hodinová odmena za prácu vo sviatok najmenej o sumu minimálnej mzdy za hodinu.

