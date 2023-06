Vláda odklepla firme LVD S3 investičný stimul vyše osemstotisíc eur na rozšírenie výroby v Tornali

Spoločnosť LVD S3 získa od štátu investičný stimul 868-tisíc eur vo forme úľavy na dani z príjmov. V stredu o tom rozhodla vláda.

Firma plánuje rozšíriť kapacitu výroby laserových rezacích strojov v Tornali. Celkovo chce investovať 2,17 mil. eur a vytvoriť desať nových pracovných miest.

Podnik sa v súčasnosti zameriava na výrobu strojov na opracovanie plechu, hydraulických nožníc, ohraňovacích lisov a laserových rezacích strojov. Investícia spočíva vo výrobe nového vláknového laserového rezacieho stroja, ktorý je výsledkom vlastných vývojových aktivít spoločnosti.

Ten predstavuje cenovo efektívnejšiu alternatívu doteraz vyrábaných modelov. Jeho využitie sa predpokladá najmä u menších subdodávateľských spoločností, ale aj u výrobcov vlastných zariadení.





„Projekt počiatočnej investície je zameraný na rekonštrukciu sekundárnej výrobnej haly, v ktorej sa bude realizovať rozšírená výroba, na modernizáciu administratívnej budovy, výstavbu odstavnej plochy pre zamestnancov a obstaranie nového strojného zariadenia, technológií a licencií s cieľom rozšíriť kapacity existujúcej prevádzkarne,“ uvádza sa v materiáli.

LVD S3 je súčasťou európskej skupiny LVD Group so sídlom v Belgicku. Venuje sa výrobe zariadení na spracovanie plechov a softvérových riešení.





Špecializuje sa najmä na CNC laserové rezacie stroje, dierovacie a ohraňovacie lisy a poloautomatické systémy. Skupina vlastní šesť výrobných spoločností a je zastúpená vo viac ako 45 krajinách.

Zdroj WebNoviny.sk © SITA Všetky práva vyhradené

Najčítanejšia najnovšia správa

Horoskopy na dnes Piatok 23. jún 2023

Jednou z najčítanejších rubrík časopisov, novín aj niektorých internetových portálov sú práve horoskopy.

Čítajú ich viac ženy, no zaujmú i mnohých mužov.

Veď, kto by nechcel poznať svoju budúcnosť?

Astrológia nám nehovorí čo máme robiť, má nám len poradiť, čo by sme mali robiť vzhľadom na astrologický vplyv. Nakoniec, každý ma všetko vo vlastných rukách.

Horoskopy pre Piatok 23. jún 2023

Baran 21.3. - 20.4.

Úlohy sa stanú pre vás neprehľadné. Zapríčiníte si to však len vy, lebo naďalej otáľate s riešením. Popoludní sa konečne pozriete na nejaký problém s odstupom.

Býk 21.4. - 21.5.

Dnešné úspechy, aj keď drobné, vám zvýšia sebadôveru, ktorú tak potrebujete. Konečne sa vám podarí zbaviť pochybností, či postupujete správne. Nechajte sa riadiť intuíciou.

Blíženci 22.5. - 21.6.

Napriek menším nedorozumeniam i stresom dokážete nemožné. Stačí, aby ste sa len trochu ovládali. Informácie, ktoré získate, sa vám podarí výhodne využiť.

Rak 22.6. - 22.7.

Vaše činy súvisiace so vzťahmi budú mimoriadne úspešné. V zamestnaní sa vám núka vynikajúca ponuka. Mali by ste sa do nej pustiť z plných síl.





Všetky Horoskopy pre Piatok 23. jún 2023













Je nepochybné, že horoskopy v sebe ukrývajú tajomstvá o tom, čo nás čaká v oblasti lásky, rodiny či financií a zdravia. Človek je všeobecne veľmi zvedavý a preto chce vedieť čo ho môže stretnúť, čo ho čaká a či sa to aj naplní. Zároveň vždy dúfa len v to dobré. Preto máme tendenciu všímať si v horoskopoch viac pozitívne veci, ako tie negatívne.

Veľký stravovací horoskop. Jedzte podľa svojho znamenia.



Nečítate pravidelne denný horoskop? Robíte chybu, môžete si tým uľahčiť život!



Prečo radi čítame a veríme horoskopom?