Vláda nechce podstúpiť riziko zániku miest, minimálna mzda 600 eur nie je istá

BRATISLAVA 13. apríla (WebNoviny.sk) - Zvýšenie minimálnej mzdy na 600 eur nie je isté. Predseda vlády Peter Pellegrini to uviedol v sobotnej relácii RTVS Sobotné dialógy.

„Ešte si to vyžaduje diskusiu, aj keď to vnímame ako cieľ. Musíme hľadať balans s tými, čo tú prácu dávajú a sem patria aj zahraničné firmy. Musíme rokovať s nimi, či sú ochotné taký nárast zvládnuť. Nechceme však vytvoriť riziko, aby na Slovenku začali zanikať pracovné miesta,“ konštatoval premiér, ktorý v súčasnosti zastupuje aj ministra financií.

Pellegrini upozornil, že aj keď Slovensko dnes zažíva najlepšie časy za 25 rokov svojej existencie, najväčší hospodársky rast, významný rast miezd, rekordne najnižšiu nezamestnanosť, netreba si naivne myslieť, že takýto stav bude pretrvať donekonečna.

„Postupne aj slovenská ekonomika bude spomaľovať a nebude generovať také príjmy pre štátny rozpočet, na aké sme zvyknutí teraz. Preto by som nabádal na obozretnosť, aby sme začali hospodáriť čo najzodpovednejšie, lebo príde čas, kedy sa možno udeje také spomalenie ekonomiky, že ju budeme musieť podporiť verejnými investíciami, napríklad ešte viac peňazí dať na výstavbu ciest, železníc či nájomných bytov, a na to treba mať rezervu. Treba mať rezervu, aby sme sa vtedy možno rozhodli, že o miliardu minieme viac. Preferoval by som, aby sme miliardu investovali do infraštruktúry, do výstavby, do toho, čo potrebujeme a čo bude mať zásadný vplyv na tvorbu pracovných miest. Ak sa mi podarí presvedčiť koaličných kolegov, aby sme namiešali zdravý mix, aj aby sme splnili sľuby a prijali opatrenia, ktoré zlepšia podnikateľské prostredie, a na druhej strane budú tie financie naďalej zdravé, nič lepšie si pre Slovenskú republiku a jej budúcnosť nemôžeme želať. Takto rozvážne by sme aj mali ku Slovensku pristupovať,“ zdôraznil Pelelgrini.

