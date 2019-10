Víťazstvo Zuzany Čaputovej je podľa sociológa dôkazom, že Slovensko očakáva zmenu štýlu politiky

BRATISLAVA 31. marca (WebNoviny.sk) - Víťazstvo Zuzany Čaputovej je dôkazom toho, že slovenská spoločnosť očakáva zmenu štýlu politiky.

Pre agentúru SITA to uviedol sociológ Michal Vašečka, ktorý pripomenul, že historické víťazstvo a vstup prvej ženy do prezidentského úradu na Slovensku nemusí automaticky predznamenať zásadné zmeny v najbližších parlamentných voľbách v marci budúceho roka.

V Česku si prezidentku nevie predstaviť

Na otázku, ako dopadli prezidentské voľby v porovnaní s Českou republikou, odpovedal Vašečka tak, že u našich susedov si nevie predstaviť víťazstvo ženy.

"Aj napriek tomu, že Česká republika nie je takým spôsobom konzervatívna ako Slovensko a je to nepomerne modernejšia krajina vo viacerých ohľadoch v hodnotových orientáciách, si to neviem predstaviť," povedal Vašečka.

Zuzana Čaputová získala podľa predbežných výsledkov takmer 60 percent hlasov občanov a nad svojím protikandidátom zvíťazila s pomerne vysokým náskokom. Čaputová bude vôbec prvou ženou, ktorá sa na Slovensku ujme prezidentského úradu.

Arogancia moci prehrala ďalšie voľby

"Slovenské voľby dopadli svojím spôsobom v globálnom meradle prekvapivo. Zvíťazila kandidátka, ktorá priniesla do politiky úplne iný tón a úplne inú kultúru a práve preto vyhrala, že sa vyhranila voči agresívnemu typu robenia politiky. Vyhrala kandidátka, ktorá je autentická a hovorí to, čo si myslí a na čo nie sme zvyknutí. Myslím si, že Zuzana Čaputová môže zohrať veľmi dôležitú úlohu pri zmiernení tých najnegatívnejších aspektov politického života," povedal Vašečka.





Sociológ sa domnieva, že prezidentské voľby nemusia automaticky znamenať zmeny aj na parlamentnej úrovni. "Myslím si, že to nemusí znamenať nevyhnutne zmeny v parlamentných voľbách. Víťazstvo Čaputovej však ukazuje, že sily, ktoré reprezentujú aroganciu moci, prehrávajú už štvrté voľby za sebou. V tomto zmysle je to istá víťazná vlna Slovenska, ktoré je viac ‚západné," dodal Vašečka.





Podľa Vašečku môžu tieto prezidentské voľby podnietiť expremiéra Roberta Fica (Smer-SD), aby sa vážnejšie zaoberal možnou spoluprácou do budúcnosti so stranou Mariana Kotlebu ĽS NS. „Privedie to najmä Roberta Fica k tomu, že sa začne zaoberať otázkami, ktoré sú v súčasnosti viac menej tabu," uzavrel Vašečka.

Zdroj: WebNoviny.sk © SITA Všetky práva vyhradené.

Pozrite si náš nový Magazín !