Víťazstvo Slovana bolo podľa trénera Podbrezovej zaslúžené, Ševela sa vyjadril k piskotu divákov

BRATISLAVA 30. júla (WebNoviny.sk) – Futbalisti Slovana Bratislava po nedávnej európskej blamáži na Malte s tamojším klubom FC Balzan (1:2) vstúpili do stretnutia 2. kola Fortuna ligy s Podbrezovou ukážkovo. Už v 5. minúte sa tešili z úvodného gólu, ktorý po štandardke skóroval hlavou kapitán mužstva Vasil Božikov.

Ale potom, hoci belasí na ihrisku dominovali, ďalšie nádejné gólové možnosti, ktorými by počas ďalších minút potvrdili svoju hernú prevahu, prekvapujúco chýbali. Nie div, že riedko obsadené hľadisko (zápas sledovalo 1222 platiacich divákov, pozn.) začalo po hodine hry nespokojne pískať.



Prejavy nespokojnosti sa skončili až po druhom a treťom góle belasých z kopačky Andraža Šporara. Vtedy už bolo jasné, že Podbrezová v Bratislave nevyhrá ani šiesty ligový zápas, v ktorom sa predstavila na Pasienkoch.

Nie všetky zámery im vyšli

"Vstup do zápasu nám vyšiel. Začali sme aktívne, už v 5. minúte ste dali úvodný gól, vďaka ktorému sme diktovali tempo zápasu. Hru sme mali jasne pod kontrolou. Samozrejme, že diváci si mysleli, že po tridsiatich minútach bude minimálne 3:0. Ale to nebolo také jednoduché. Hráčom sa ťažko hrá proti kompaktnému defenzívnemu bloku, v ktorom bráni 8 - 9 hráčov. Nie všetky zámery nám vyšli, nie všetko, čo sme si pred zápasom povedali, sme dokázali zrealizovať," hodnotil Martin Ševela dianie na trávniku.

Kormidelníka belasých potešilo, že jeho zverenci proti pripravenej defenzíve hostí predviedli bojovný výkon, v ktorom nechýbala vášeň, chuť hrať, bojovnosť i nasadenie. Snaha presadiť sa. Presne tie veci, ktoré Bratislavčanom chýbali pri prvom tohoročnom vystúpení na európskej pohárovej scéne na Malte. Preto v prvom zápase 2. predkola Európskej ligy UEFA s FC Balzan šokujúco ťahali za kratší koniec.



A hoci Božikov a spol mali počas celého merania síl výraznú prevahu, v priebehu hodiny hry ju dokázali potvrdiť iba rýchlym gólom v úvode súboja. Diváci preto dávali hráčom pocítiť svoju nespokojnosť.

"Hoci sme mali aj ďalšie gólové šance, do 65. minúty sme sa nedokázali presadiť, aj keď v závere prvého polčasu mohol hlavou zvýšiť David Holman na 2:0. V druhom polčase sme však už boli aj efektívni," pokračoval Martin Ševela.

Majú právo na piskot

"Že diváci po hodine hry začali pískať? Náročný bratislavský divák má právo na piskot,“ reagoval kouč belasých Martin Ševela na otázku agentúry SITA.

"Je to jeho právo. Ale futbal sa dnes hrá 90 minút, niekedy aj dlhšie. My sme naďalej pokračovali v našej hre, pridali sme ďalšie dva góly. Stretnutie sme vyhrali jednoznačne 3:0, Šporar dal dva góly, žiadny sme neinkasovali. Nikto sa nám pred štvrtkom nezranil, hráči predviedli dobrý výkon. Ja som s herným prejavom mužstva spokojný. Myslím si, že po takomto zápase museli byť spokojní aj diváci. Aj tí, ako vy hovoríte, čo pískali... Hoci tie góly, po ktorých hľadisko túžilo, prišli trochu neskôr. Mňa potešilo, že sme ich dokázali dať, že sme nimi potvrdili našu dominantnosť v tomto stretnutí. Naša hra bola efektívna, je dobrou predzvesťou pred štvrtkom, kedy nás čaká veľmi dôležitý zápas v európskej súťaži,“ zdôraznil Martin Ševela.

Slovan má kvalitu

Tréner hostí Marek Fabuľa bol pri hodnotení súboja so Slovanom stručný: "Zámer je jedna vec, realita druhá. V našej hre absentovala prechodová fáza, víťazstvo Slovana je zaslúžené. Slovan má kvalitu, ktorá je vyššia ako u našich hráčov."

Ešte stručnejší bol pri otázke, čo rozhodlo tento duel. "Hráčska kvalita na strane domácich. My takú kvalitu nemáme. Stačí sa pozrieť, koľko stál útočník Šporar. My takého hráča v mužstve nemáme,“ zdôraznil kormidelník Horehroncov.



"Prečo Podbrezová prehrala na Pasienkoch aj šiesty ligový duel? Lebo sa nám nepodarilo zrealizovať zámer, s ktorým sme do Bratislavy prišli,“ odvetil Marek Fabuľa a pokračoval: "Mali sme svoj zámer, ale realita bola iná. My sa Slovanu, pokiaľ ide o kvalitu kádra, nemôžeme rovnať. Sme mužstvo, ktoré môže Slovan iba prekvapiť. Napríklad rýchlymi kontrami. Dnes sa nám to nepodarilo. Stretnutie rozhodla kvalita domácich. Ich hráči nás k ničomu nepustili.“

Prvý muž realizačného tímu Podbrezovej sa nebránil ani otázke, či už nechceli prerušiť sériu neúspešných súbojov na bratislavskej pôde. "Samozrejme, mali sme svoj cieľ, s ktorým sme prišli, ale sme ho nenaplnili. Súper nám to nedovolil. Víťazstvo domácich bolo zaslúžené,“ konštatoval Marek Fabuľa, ktorý sa ako hráč v službách belasých v sezóne 1998/1999 tešil na Tehelnom poli z majstrovského titulu i z triumfu v Slovenskom pohári.

,

Zdroj: WebNoviny.sk © SITA Všetky práva vyhradené.

Pozrite si náš nový Magazín !