Víťazom rýchlostných pretekov v Oberhofe sa stal Loginov, Kazár s jednou chybou na 31. mieste

OBERHOF 11. januára (WebNoviny.sk) – Víťazom rýchlostných pretekov mužov v 4. kole Svetového pohára v biatlone sa v piatok popoludní v nemeckom Oberhofe stal Alexander Loginov. Dvadsaťšesťročný Rus zvíťazil po bezchybnej streľbe a druhom najrýchlejšom bežeckom výkone s náskokom 25,2 s pred Nórom Johannesom Thingnesom Böom.

Tretí skončil s odstupom 36,8 s Švéd Sebastian Samuelsson. Olympijský víťaz z Pjongčangu J. T. Bö zostáva aj naďalej lídrom v celkovom poradí SP aj v disciplíne šprint.

Premiérové víťazstvá

Dvadsaťšesťročný Loginov si na svoje konto pripísal premiérové víťazstvo v pretekoch SP. Jeho doterajším kariérnym maximom boli dve druhé miesta z aktuálnej sezóny. Na strieborný stupienok sa postavil v stíhacích pretekoch a šprinte v českom Novom Meste na Morave.

Dvadsaťjedenročný Samuelsson sa prvýkrát v kariére dostal na stupne víťazov v SP. Jeho doterajším maximom v SP bolo 9. miesto vo vytrvalostných pretekoch na úvod aktuálnej sezóny v slovinskej Pokljuke. Na OH 2018 v Pjongčangu získal striebornú medailu v stíhacích pretekoch.

Kazár s jednou chybou na strelnici

V 105-člennom štartovom poli boli aj štyria slovenskí reprezentanti. Najlepšie obstál Matej Kazár, ktorý sa po jednej chybe na strelnici vo výsledkoch zaradil na 31. miesto s mankom 2:15,3 min na víťaza. Martin Otčenáš skončil na 54. priečke, keď trikrát nepresne namieril.

Šimon Bartko prišiel do cieľa na 57. pozícii, čo je pre neho historické maximum v SP. Dosiaľ ním bolo 63. miesto. Tomáš Hasilla päťkrát netrafil do terča a stačilo mu to iba na 71. miesto. Keďže sa Kazár, Otčenáš a Bartko umiestnili do 60. priečky, nebudú chýbať v sobotňajších stíhacích pretekoch na 12,5 km.

Program 4. kola SP v nemeckom Oberhofe pokračuje v sobotu od 12.45 h stíhacími pretekmi žien na 10 km. Nasledovať bude stíhačka mužov o 15.00 h SEČ. Program zavŕšia v nedeľu štafety žien o 11.45 h SEČ a mužov o 14.30 h SEČ.

Svetový pohár 2018/2019 v biatlone – 4.kolo Oberhof, Nemecko, piatok Rýchlostné preteky mužov na 10 km: 1. Alexander Loginov (Rus.) 25:50,9 min (0), 2. Johannes Thingnes Bö (Nór.) +25,2 s (1), 3. Sebastian Samuelsson (Švéd.) +36,8 (0), 4. Benedikt Doll +38,8 (1), 5. Arnd Peiffer (obaja Nem.) +39,3 (1), 6. Julian Eberhard (Rak.) +44,5 (1), ... 31. Matej Kazár +2:15,3 min (1), ... 54. Martin Otčenáš +2:49,8 (3), ... 57. Šimon Bartko +2:54,6 (2), ... 71. Tomáš Hasilla (všetci SR) +3:33,4 (5) Poradie vo Svetovom pohári (po 9 z 26 pretekov): 1. Johannes Thingnes Bö (Nór.) 482 bodov, 2. Alexander Loginov (Rus.) 3752, 3. Martin Fourcade 299, 4. Simon Desthieux (obaja Fr.) 298, 5. Simon Eder (Rak.) 296, 6. Antonin Guigonnat (Fr.) 275, ... 53. Martin Otčenáš 26, ... 68. Matej Kazár (obaja SR) 10 Poradie SP v rýchlostných pretekoch (po 4 z 9 pretekov): 1. Johannes Thingnes Bö (Nór.) 234 bodov, 2. Alexander Loginov (Rus.) 196, 3. Benedikt Doll (Nem.) 161, 4. Antonin Guigonnat 145, 5. Simon Desthieux (obaja Fr.) 144, 6. Julian Eberhard (Rak.) 140, ... 49. Martin Otčenáš 17, ... 60. Matej Kazár (obaja SR) 10 Poradie v Pohári národov (po 8 z 23 pretekov): 1. Nórsko 2824 bodov, 2. Francúzsko 2661, 3. Nemecko 2576, ... 17. Slovensko 1452





