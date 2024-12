Vitamin Well Runners 2024: Vaša šanca vyhrať účasť na maratóne v Európe a exkluzívne výhry!

6.3.2024 (SITA.sk) - Slovenskí bežci majú jedinečnú príležitosť stať sa súčasťou globálneho tímu a získať lákavé ceny, ktoré podporia ich športové ciele a zároveň ponúknu nezabudnuteľné zážitky.

Dobrá správa pre všetkých milovníkov behu na Slovensku. Práve teraz je tu jedinečná šanca stať sa súčasťou globálneho tímu bežcov a vyhrať exkluzívne výhry.

Každý účastník, ktorý sa zapojí do Vitamin Well Runners 2024, sa môže totiž tešiť nielen na možnosť zúčastniť sa na prestížnom maratóne v Európe s preplateným štartovným, cestovným a ubytovaním, ale aj na exkluzívne ceny. Medzi ne patrí pravidelný mesačný prísun nápojov Vitamin Well až do konca roka 2024, štýlové oblečenie značky Vitamin Well, pozvánky na komunitné eventy, profesionálne fotenie a top bežecké vybavenie od Top4Running, vrátane obuvi a oblečenia.

Staňte sa súčasťou medzinárodnej komunity

Vitamin Well Runners je globálny tím, ktorý spája bežcov z viac ako 70 krajín sveta, od amatérov až po profesionálov. Účastníkom sa naskytne jedinečná príležitosť vymieňať si skúsenosti, tipy a motiváciu s ostatnými bežcami a zároveň reprezentovať Slovensko na medzinárodnej scéne.

Nezabudnuteľné zážitky

Počas pobytu v jednej z európskych krajín budú mať víťazi možnosť stretnúť sa a fotiť s členmi tímu z celého sveta, čo pridáva k celkovej skúsenosti extra rozmer spolupatričnosti a komunity. Taktiež sa môžu tešiť na účasť na komunitných eventoch Vitamin Well, kde sa stretnú s ostatnými nadšencami behu a zdieľajú svoje príbehy a skúsenosti.

Ako sa zapojiť?

Záujemcovia sa môžu prihlásiť do kampane Vitamin Well Runners 2024 od 1. marca do 14. apríla prostredníctvom online formulára na webovej stránke www.vitaminwell.com/runners-slovakia-2024. Všetky zmluvné podmienky a ďalšie informácie nájdu na www.vitaminwell.com/vitamin-well-runners-terms-and-conditions/.

Nezabudnite, byť súčasťou tímu VITAMIN WELL RUNNERS zahŕňa:

Pitný režim Vitamin Well na mesačnej báze do konca roka 2024;

Oblečenie Vitamin Well;

Pozvánky na komunitné eventy Vitamin Well;

Let, ubytovanie a súťažné poplatky počas cesty na maratón v Európe

Fotenie s profesionálnym fotografom;

Bežecká obuv od Top4Running;

Bežecké oblečenie od Top4Running;

Neriešte svoju kondíciu či počet odbehnutých kilometrov, jednoducho sa zapojte a užite si radosť z behu.

O Vitamin Well: Vitamin Well je renomovaná značka, ktorá sa zameriava na podporu zdravého životného štýlu prostredníctvom inovatívnych a chutných hydratačných riešení. Svojou širokou ponukou produktov a aktívnou účasťou v športových a komunitných aktivitách sa Vitamin Well stal dôležitou súčasťou života mnohých športovcov a ľudí, ktorí preferujú zdravý životný štýl po celom svete.

Za každým veľkým úspechom stojí tím, ktorý verí vo svoje sny. Vitamin Well Runners 2024 je tu, aby podporil váš beh k úspechu a pomohol vám dosiahnuť vaše športové ciele. Pridajte sa k nám a staňte sa súčasťou niečoho výnimočného.

