Viskupič: Matovič znásilňuje demokraciu a dovoľuje si to, k čomu sa neznížil ani Mečiar či Fico

27.5.2022 (Webnoviny.sk) - Dúfam, že pani prezidentka Zuzana Čaputová nepodpísaním zákona dá Národnej rade SR (NR SR) a poslancom šancu na reparát.

Zneužívanie legislatívneho procesu

Na sociálnej sieti to uviedol predseda finančného výboru parlamentu a poslanec strany Sloboda a Solidarita (SaS) Marián Viskupič v súvislosti s prijatým vládnym zákonom o financovaní voľného času dieťaťa.

To, ako Igor Matovič s pomocou strany Kotlebovci – Ľudová strana Naše Slovensko (ĽSNS) podľa Viskupiča pretlačil rodinno-inflačný balíček, je s prehľadom najväčšie zneužitie skráteného legislatívneho konania v celej histórii Slovenskej republiky.





Matovič znásilňuje demokraciu

„O takto veľkej sume (približne 1,3 miliardy eur ročne) sa v NR SR v skrátenom legislatívnom konaní ešte nikdy nerozhodovalo. Nedovolil si to Mečiar ani Fico... až Igor Matovič. Je to také zásadné znásilnenie demokracie, tak ,bagrom’ pretlačený zákon, že by si mali spytovať svedomie všetci poslanci, čo za tento zákon zahlasovali,“ povedal Viskupič.

Poslanec taktiež uviedol, že s jedlom rastie chuť a pýta sa, čo bude nabudúce. „Desím sa, čo je druhá časť dohody medzi OĽaNO a ĽSNS,“ poznamenal. Viskupič si myslí, že Matovič nie je demokraticky zmýšľajúci politik.









Zdroj WebNoviny.sk © SITA Všetky práva vyhradené

Najčítanejšia najnovšia správa

Horoskopy na dnes Pondelok 19. jún 2023

Jednou z najčítanejších rubrík časopisov, novín aj niektorých internetových portálov sú práve horoskopy.

Čítajú ich viac ženy, no zaujmú i mnohých mužov.

Veď, kto by nechcel poznať svoju budúcnosť?

Astrológia nám nehovorí čo máme robiť, má nám len poradiť, čo by sme mali robiť vzhľadom na astrologický vplyv. Nakoniec, každý ma všetko vo vlastných rukách.

Horoskopy pre Pondelok 19. jún 2023

Baran 21.3. - 20.4.

Mali ste straty? Dnes získate náhradu. Nesmiete odmietať ani zdanlivo malé zisky. Pokúsite sa stabilizovať nejaký citový vzťah, ale bez väčších úspechov.

Býk 21.4. - 21.5.

Máte výbornú možnosť presadiť sa. Aj v problematických otázkach viete presne, čo chcete. Vaša láska vám umožní načerpať nové sily.

Blíženci 22.5. - 21.6.

Napriek nadšeniu by ste mali na chvíľu zabrzdiť. Nič mimoriadne vám neujde a zmeníte riziko prípadného konfliktu. Chvíľu nechajte veci bežať bez vašej účasti.

Rak 22.6. - 22.7.

Nemali by ste všetko robiť osamotene a niesť všetku zodpovednosť na svojich pleciach. Dnes pochopíte, prečo. Vždy je dobré mať pri sebe niekoho, kto vás podrží.





Všetky Horoskopy pre Pondelok 19. jún 2023













Je nepochybné, že horoskopy v sebe ukrývajú tajomstvá o tom, čo nás čaká v oblasti lásky, rodiny či financií a zdravia. Človek je všeobecne veľmi zvedavý a preto chce vedieť čo ho môže stretnúť, čo ho čaká a či sa to aj naplní. Zároveň vždy dúfa len v to dobré. Preto máme tendenciu všímať si v horoskopoch viac pozitívne veci, ako tie negatívne.

Veľký stravovací horoskop. Jedzte podľa svojho znamenia.



Nečítate pravidelne denný horoskop? Robíte chybu, môžete si tým uľahčiť život!



Prečo radi čítame a veríme horoskopom?