Visegrádska štvorka by podľa Čaputovej nemala brzdiť riešenia problémov členských štátov

31.12.2019 (Webnoviny.sk) - Visegrádska štvorka (V4) by nemala brzdiť riešenia problémov členských štátov. Naopak mala by k riešeniam prispievať. Uviedla to prezidentka Zuzana Čaputová v rozhovore pre agentúru SITA. Zároveň zdôraznila, že udržiavanie dobrých vzťahov so svojimi susedmi je dôležité.

„Je dôležité, aby vzťahy s našimi susedmi boli priateľské a konštruktívne a aby V4 uplatňovala hodnoty, na ktorých bola založená,“ uviedla.

Rozruch na návšteve v Česku

Slovensko je najhlbšie integrovanou krajinou v rámci stredoeurópskej organizácie, ako jediný štát používa ako menu euro a Slováci tiež vnímajú Európsku úniu (EÚ) v prieskumoch pozitívnejšie než občania susedných krajín. Hlava štátu si myslí, že Slovensko by sa ale malo orientovať aj na ďalšie krajiny.

„Slovensko musí byť v rámci EÚ schopné budovať aj iné spojenectvá, ktoré nutne nemusia byť založené len na geografickej blízkosti,“ dodala.

Zuzana Čaputová sa ujala svojho mandátu 15. júna 2019. Absolvovala už viacero zahraničných ciest a navštívila všetky krajiny Visegrádskej štvorky (Poľsko, Maďarsko a Česko). Rozruch spôsobilo, keď na svojej návšteve Česka vyhlásila, „mám pochopenie pre Václavské námestie plné pokojných ľudí, pretože som mala pochopenie pre tie námestia v Bratislave. Spojuje nás totiž pokojný tón, to je veľmi dôležité.“

Kritika štýlu politiky Orbána

V Českej republike v tom čase prebiehali demonštrácie za odstúpenie českého premiéra Andreja Babiša. Aj počas svojej návštevy v Maďarsku sa nevyhla kritike štýlu politiky premiéra Viktora Orbána a zdôraznila, že ak má mať spolupráca v rámci V4 zmysel, nesmie byť len o presadzovaní regionálnych záujmov a vyjadrila podporu liberálnej demokracii, ktorú Orbán často kritizuje.

Prezidentka považuje za podstatné to, aby V4, „bola viac príspevkom k riešeniu problémov, než ten, ktorý brzdí ich riešenia.“

Zoskupenie stredoeurópskych krajín je častým terčom kritiky EÚ. Poľsko a Maďarsko dokonca čelia žalobe zo strany Európskej komisie (EK) kvôli nedodržiavaniu princípov právneho štátu. Krajiny V4 sú jednotné pri téme akéhokoľvek prerozdelenia utečencov, dlhodobo ho odmietajú. V Maďarsku bola Čaputová počas kampane pred prezidentskými voľbami označovaná za „Sorosovu agentku“ a niektoré provládne médiá tak označovali aj jej návštevu.





