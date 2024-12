Vírusová epidémia nikdy netrvá viac než tri mesiace, tvrdí český profesor

Žiadna vírusová epidémia v histórii netrvala dlhšie než tri mesiace, povedal v rozhovore pre Reflex.cz profesor Stanislav Kmoch z lekárskej fakulty Karlovej univerzity, ktorý vedie laboratórium pre štúdium vzácnych ochorení.

Jeho tím sa zaoberá aj skúmaním choroby COVID-19.

Podľa profesora Kmocha patrí nákaza koronavírusom k vzácnym ochoreniam. „Keby sa ľudia, ktorí mali teplotu 38 stupňov Celzia, postavili do rady, 97 percent z nich by v skutočnosti malo chrípku. Asi tri percentá z toho chrípku a covid. Vždy platilo, že zhruba päť percent ľudí, ktorí majú chrípku, majú zároveň koronavírusovú infekciu,“ tvrdí výskumník.

Slabý adept na likvidáciu ľudstva

Podľa Kmocha je COVID-19 veľmi slabým adeptom na likvidáciu ľudstva, jeho infekčnosť je totiž asi 30-krát slabšia ako infekčnosť vírusu kiahní.





Ako ďalej v rozhovore dodal, diskutabilná je aj definícia „pandémie“ či „epidémie“ koronavírusu. Z definícií totiž vyplýva, že na to, aby vznikla epidémia, by sa malo nakaziť 200-tisíc ľudí v priebehu šiestich týždňov. Rozšírenie koronavírusu však tieto kritériá nespĺňa.





„Ľudia si mysleli, že budú kopy mŕtvol na ulici, boja sa chodiť von, nestýkajú sa s rodičmi, ale v skutočnosti sa niečo podobné opakuje každý rok – v čase chrípkových vĺn,“ ozrejmuje vedec a vlnu koronavírusu nazýva „obdobím nákazy“.

Sú choroby, ktorých by sme sa mali báť viac

„Prečo ľudia nemajú hrôzu z tuberkulózy, ktorá je oveľa závažnejšia? Od roku 2010 sa proti nej neočkuje. Tej by som sa bál viac ako covidu. Máme žltačku a mraky ďalších vecí, ktoré nás ohrozujú viac,“ dodal s tým, že čím viac bude koronavírus mutovať, tým viac bude degenerovať a jeho infekčnosť sa zníži.

Najčítanejšia najnovšia správa

Horoskopy na dnes Nedeľu 22. december 2024

Jednou z najčítanejších rubrík časopisov, novín aj niektorých internetových portálov sú práve horoskopy.

Čítajú ich viac ženy, no zaujmú i mnohých mužov.

Veď, kto by nechcel poznať svoju budúcnosť?

Astrológia nám nehovorí čo máme robiť, má nám len poradiť, čo by sme mali robiť vzhľadom na astrologický vplyv. Nakoniec, každý ma všetko vo vlastných rukách.

Horoskopy pre Nedeľu 22. december 2024

Baran 21.3. - 20.4.

Pred vami sa črtá spoločenské podujatie. Nemali by ste ho absolvovať sami, mohlo by sa to dotknúť vášho partnera. Rozhovorom s právnikom sa vyhnite

Býk 21.4. - 21.5.

Váš pokus dosiahnuť lepšiu pozíciu stroskotá. Obetavo priložíte ruky k dielu a získate sympatie, ktoré by ste mohli v budúcnosti využiť.

Blíženci 22.5. - 21.6.

Očakávate priveľa za to, málo, čo dávate okoliu. Preto sa nečudujte, že týždeň je plný prekvapení, ktoré vám nedovolia ani sa nadýchnuť.

Rak 22.6. - 22.7.

Záležitosti tvojho srdca, ktoré sa zdali doteraz pomýlené sa začínajú prejavovať opäť ako reálne. Treba sa len viac angažovať a vyliezť zo svojej ulity.













Všetky Horoskopy Nedeľu 22. december 2024

















Je nepochybné, že horoskopy v sebe ukrývajú tajomstvá o tom, čo nás čaká v oblasti lásky, rodiny či financií a zdravia. Človek je všeobecne veľmi zvedavý a preto chce vedieť čo ho môže stretnúť, čo ho čaká a či sa to aj naplní. Zároveň vždy dúfa len v to dobré. Preto máme tendenciu všímať si v horoskopoch viac pozitívne veci, ako tie negatívne.

