Vingegaard bude prvým dánskym víťazom Tour de France od roku 1996, v časovke ešte zvýšil svoj náskok

24.7.2022 (Webnoviny.sk) - Dánsky cyklista Jonas Vingegaard z tímu Jumbo-Visma bude v nedeľu v Paríži oslavovať premiérový triumf na podujatí Tour de France.

V sobotňajšej časovke, ktorá mohla priniesť zmenu na líderskej pozícii, však nedal šancu šampiónovi ostatných dvoch ročníkov - Slovincovi Tadejovi Pogačarovi (UAE). Naopak, ešte vylepšil svoj náskok v celkovej klasifikácii.

V cieli čakala manželka s dcérou

Dvadsaťpäťročný Vingegaard skončil v predposlednej etape na 2. priečke s 19-sekundovým mankom na tímového „parťáka“ Wouta van Aerta z Belgicka, no o osem sekúnd pred tretím Pogačarom.

V boji o žltý dres má Vingegaard pred Pogačarom náskok 3:34 min a ak mu nepríde do cesty niečo nepredvídané, napríklad nečakaná kolízia alebo pozitívny test na ochorenie COVID-19, v nedeľu sa na parížskom bulvári Champs-Élysées bude tešiť z najväčšieho úspechu vo svojej doterajšej kariére.

„Toto je tá najväčšia vec v rámci cyklistiky. A my sme to dokázali. Znamená to všetko, je to naozaj neuveriteľné,“ povedal Vingegaard po sobotňajšej časovke.

Emócie uňho ešte viac stúpli, keď v cieli zbadal manželku s dcérou. „Mať v cieli moje dve dievčatá znamená pre mňa ešte viac,“ dodal Dán, ktorý vlani v celkovej klasifikácii skončil druhý za Pogačarom.

Dánov naposledy potešil Riis

„Od minulého roka som neustále veril, že to dokážem a teraz sa to stalo. Je to naozaj neuveriteľné. Zároveň je to úľava. Som nesmierne šťastný a hrdý,“ skonštatoval Vingegaard.

Keďže posledný deň pretekov zvyčajne býva bezproblémový až do záverečného špurtu na Champs-Élysées, Vingegaard sa stane prvým dánskym šampiónom na Tour de France od roku 1996.

Vtedy to dokázal Bjarne Riis, keď o 1:41 min zdolal legendárneho Nemca Jana Ullricha.

Sagan si rozbil zadok

Slovák Peter Sagan z francúzskeho tímu TotalEnergies obsadil v časovke 83. miesto so stratou 6:30 min na jej víťaza. Tridsaťdvaročnému Žilinčanovi nerobila problém horúčava, ale skôr kvalita trate.

„Strašný asfalt. Keď som počas dvadsiatich etáp nemal rozbitý zadok, tak dnes som si ho rozbil. V nedeľu to bude ešte horšie na tých kockách. Pokúsim sa potešiť v prvom rade sám seba,“ poznamenal Sagan v dobrej nálade pri mikrofóne RTVS.

Hasičom sa nedarí uhasiť lesný požiar v parku České Švýcarsko, o pomoc požiadali aj slovenských kolegov

26.7.2022 (Webnoviny.sk) - V obci Mezná v Národnom parku České Švýcarsko oheň z lesného požiaru preskočil na niekoľko domov.

Horia desiatky hektárov lesa

Z obce sa v dôsledku silnejúceho požiaru museli nad ránom hasiči evakuovať, ale po svitaní sa tam vrátili. Informuje o tom spravodajský portál TN.cz.

S ohňom, ktorý zasiahol niekoľko desiatok hektárov lesa, od nedele bojujú desiatky hasičských jednotiek, policajné aj armádne vrtuľníky i lietadlo.

Pomoc zo Slovenska

„Jedinou možnosťou je hasiť zo vzduchu. Žiadame o pomoc ostatné európske štáty. V utorok na poludnie by mali priletieť dva vrtuľníky zo Slovenska,“ povedal v relácii Snídaně s Novou generálny riaditeľ Hasičského záchranného zboru Vladimír Vlček.

Požiar viedol k evakuácii desiatok turistov a obyvateľov Meznej ako aj obce Hřensko a uzatvorili preň aj okolité cesty a hranice s Nemeckom. Dym z požiaru je v dôsledku poveternostných podmienok cítiť už vo viacerých častiach Česka.

Dnes ráno bylo rozhodnuto o vyslání dalších hasičů a techniky do Hřenska z @hzskhk a @HZS_Pardubice. https://t.co/gYO1upbS6d — Hasičský záchranný sbor ČR (@hasici_cr) July 26, 2022

