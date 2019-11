Vincenzo Nibali má po páde na Tour de France zlomený stavec, musí sa podrobiť operácii

LUGANO 26. júla (WebNoviny.sk) - Taliansky cyklista Vincenzo Nibali predčasne odstúpil zo 105. ročníka Tour de France, keď si po páde zlomil stavec.

Operácia urýchli liečenie

Podľa denníka La Gazzetta dello Sport podstúpi niekdajší víťaz "starej dámy" v priebehu ďalšieho týždňa operáciu chrbtice, ktorá by mala zredukovať jeho bolesť a umožniť mu prípravu na tretiu Grand Tour sezóny - španielsku Vueltu.

>>> <<<

"Po konzultáciách lekárskeho tímu družstva Bahrain-Merida s rôznymi špecialistami a dôkladnom vyšetrení zdravotného stavu Vincenza Nibaliho sme sa rozhodli, že jazdec podstúpi operáciu chrbtice, ktorá urýchli liečenie zlomeného stavca. Naplánovaný zákrok prebehne počas nasledujúceho týždňa v Taliansku," píše sa v oficiálnom stanovisku tímu Bahrain-Merida.

Pád v stúpaní na L’Alpe d’Huez

Tridsaťtriročný Nibali je momentálne doma vo švajčiarskom Lugane, kde nosí špeciálny korzet na spevnenie zranenej chrbtice.



Operácia by však mala odstrániť jeho problémy a do týždňa od jej absolvovania by sa mal zapojiť do tréningu. Cieľom skúseného Taliana je návrat na Vuelte, ktorá odštartuje 25. augusta. Následne sa bude rodák z Messiny pripravovať na svetový šampionát v rakúskom Innsbrucku, kde by mal byť lídrom reprezentácie.

Víťaz všetkých troch podujatí Grand Tour mal vysoké ambície aj na Tour de France 2018. V 12. etape s cieľom na L’Alpe d’Huez spadol v záverečnom stúpaní približne štyri kilometre pred finišom. V neprehľadnej situácii sa ocitol na vozovke a sám nedokázal presne vysvetliť, čo sa stalo. Nibali síce dokončil etapu, ale o pár hodín neskôr oznámil odstúpenie z Tour de France pre zlomeninu stavca.

Viac o téme Tour de France 2018













Zdroj: WebNoviny.sk © SITA Všetky práva vyhradené.

Pozrite si náš nový Magazín !