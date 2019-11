Vietnam a Slovensko klamali, tvrdia Nemci a nepochybujú o použití vládneho špeciálu pri únose

BRATISLAVA 31. júla (WebNoviny.sk) - Nemeckí vyšetrovatelia už nepochybujú o tom, že na únos vietnamského podnikateľa Trinh Xuan Thanha bol použitý aj vládny špeciál. Slovenská polícia ani prokuratúra pritom prípad vôbec nevyšetrujú a vyhovárajú sa na Vietnamcov.

Ak by však na to dal súhlas vtedajší minister vnútra Robert Kaliňák, mohlo by ísť o vážny trestný čin. O nových záveroch nemeckej polície informoval denník Frankfurter Allgemaine Zeitung a jeho správu prebrali všetky vplyvné nemecké médiá, píše sa

Zložitá situácia medzi krajinami

„Bolo Nemecko v prípade únosu Vietnamca zámerne podvedené? Kolotoč klamstva nie je obvyklou súčasťou diplomatickej komunikácie. Často sa hovorí v náznakoch, inotajoch, okľukou a môže sa to skončiť nedorozumením. Zavádzať vládu na priamu otázku a klamať jej, je však nezvyčajné. Výsledkom je zvyčajne ľudské odcudzenie: dôvera je narušená aj vtedy, keď sa druhá strana ospravedlní s odkazom na domáce politické bitky alebo vlastnú dôverčivosť voči tretej strane,“ cituje Denník N z článku Frankfurter Allgemaine Zeitung, ktorý sa týka únosu vietnamského podnikateľa Trinh Xuan Thanha z Berlína v lete minulého roka.



„Až doteraz to bolo len podozrenie, že Trinha previezli s krytím vietnamskej vládnej delegácie vo vypožičanom, slovenskom vládnom lietadle z Bratislavy do Moskvy - k vietnamskému zločinu tak prispela aj spriatelená krajina EÚ. Berlínska kriminálka je však už podľa informácií Frankfurter Allgemeine Zeitung presvedčená, že Trinh sedel v slovenskom lietadle. Vietnam a Slovensko pritom doteraz vždy tvrdili opak. Takže potom to znamená, že klamali,“ píšu nemecké noviny a hovoria, že vo vzťahu medzi Nemeckom, Vietnamom a Slovenskom môže dôjsť k veľmi zložitej situácii.

„K nám nevedie žiadna stopa,“ tvrdil ešte pred niekoľkými dňami denníku SME exminister vnútra Kaliňák. Nikto ho vo veci nevypočul. „Nemci robili výsluch posádok a podobne. Keby sa tam niečo také potvrdilo, tak si zavolajú aj mňa, to je jasné. Ale keď sa všetky podozrenia vyvrátili, tak načo by ma volali,“ hovoril poslanec Smeru.

Pellegrini sa stretol s Merkelovou

Slovenský premiér Peter Pellegrini pritom ešte na začiatku mája na stretnutí s nemeckou kancelárkou Angelou Merkelovou v Berlíne povedal, že všetko v tomto prípade musí ísť na stôl. Tvrdil, že expremiér Robert Fico mu povedal, že s únosom nemáme nič spoločné. Fico mal pritom za poradcu Vietnamca Le Hong Quanga. Pretláčal ho aj na post veľvyslanca v Hanoji, Andrej Kiska to však odmietol.



Vietnamca uniesli najprv z Berlína autami požičanými z Prahy. Tie mali zabudovaný GPS systém, ktorý ukázal, že dodávky prišli až pred vládny hotel Bôrik, kde už čakal Kaliňák na rokovanie s vietnamským ministrom. Berlínski vyšetrovatelia teraz tvrdia, že stretnutie malo jediný účel – prikryť samotný únos.

Slovákov o únose neinformovali

V stredu 25. júla odsúdili v Berlíne na tri roky a desať mesiacov Vietnamca s trvalým pobytom v Česku, ktorý sa podieľal na únose Thanha. Long N. H. sa k činu priznal a vypovedal, že za tým bola vietnamská tajná služba. Odsúdený prenajal v Prahe tri autá vrátane toho, ktoré napokon v júli 2017 použili pri únose Trinh Xuan Thanha.

„Ani dnes nedisponujú naše spravodajské služby poznatkami, ktoré by ukazovali, že by sa ktorýkoľvek orgán na Slovensku podieľal na tomto únose, alebo že by vietnamskej strane bola poskytnutá akákoľvek súčinnosť,“ tvrdil pritom Peter Pellegrini a dokonca Nemcom vytýkal, že Slovákov o únose poriadne neinformovali.

Denník N požiadal o stanovisko k novým zisteniam nemeckých policajtov ministerku vnútra Denisu Sakovú, predsedu vlády Petra Pellegriniho aj Generálnu prokuratúru SR.





Zdroj: WebNoviny.sk © SITA Všetky práva vyhradené.

Pozrite si náš nový Magazín !