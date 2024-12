Viete čo je monitoring médií a ako dokáže pomôcť vášmu biznisu?

26.4.2022 (Webnoviny.sk) - Chcete vedieť čo sa píše o vás a vašej konkurencii? Tak prestaňte robiť chybu amatérov a zabezpečte si kvalitný monitoring médií. Základným benefitom služby s názvom monitoring médií je prehľadný sumár informácií dôsledne mapujúci požadované témy vo zvolených médiách. Zrejme netreba polemizovať o tom, že hodnota informácií má v dnešnej dobe cenu zlata.

Čo je to monitoring médií?

Ak ste sa ešte nikdy nestretli s monitoringom médií, tak v jednoduchosti - ide o službu vďaka ktorej budete mať každé ráno "na stole" zrozumiteľný prehľad o tom, čo sa v daný deň píše v printových médiách, čo včera večer rezonovalo v televíznom spravodajstve a o čom sa debatovalo v diskusných reláciách v slovenskom rádiovom éteri. Klamlivá predstava, že toto dokážete sami "na kolene", alebo vaša asistentka celodenným vyhľadávaním informácií na internete - to je naozaj veľmi naivná ilúzia. Dodávku monitoringu médií si viete nastaviť podľa individuálnych potrieb firmy – každé ráno počas pracovného týždňa, raz týždenne, alebo vo väčšom časovom intervale.

Ako začať? S odborným konzultantom si stanovte predmet a oblasť vášho informačného záujmu - napríklad automotive, financie, maloobchod. V ďalšom kroku si odkomunikujte a vyberte vhodné kľúčové slová. Tie sú pre vás doslovne kľúčové a tak im venujte pri výbere dostatok pozornosti. Môžu to byť napr.: názov vašej firmy (chcete vedieť či a čo sa o vás v médiách píše a hovorí), názov konkurenčných firiem (získať vedomosť o tom, aký mediálny obraz má vaša konkurencia), názov produktu, služby alebo chystanej legislatívnej novely a pod. To všetko a ešte oveľa viac vám monitoring médií ponúka.

Informácie v reálnom čase? Žiaden problém

Možno si po prečítaní úvodných riadkov vravíte: "OK, znie to dobre, ale ja by som potreboval informácie v reálnom čase a počas celého dňa." To je úplne v poriadku. Skúsený a spoľahlivý dodávateľ vám vie ponúknuť aj takýto formát monitoringu. Môžete si vyselektovať požadované médiá, ktoré sú pre vás v danom čase relevantné a rovnako ako pri štandardnom monitoringu médií – zvolíte si kľúčové slová a témy. Zvyčajne do 30 minút od zverejnenia informácií dostanete do vašej e-mailovej schránky zachytené články a príspevky spĺňajúce vami zvolené kritériá. Takto vám nehrozí, že dôležité informácie počas dňa prehliadnete.

Pri takomto type celodenného operatívneho monitoringu sa prioritne cieli na hlavné a mienkotvorné online spravodajské portály a obsah agentúrneho spravodajstva. Neoddeliteľnou súčasťou spoľahlivého monitoringu médií je presné uvedenie zdroja pri každej informácii, plné znenie článku vrátane možnosti clippingu ("skenu" článku v elektronickej podobe). Prepis obsahu z vysielanej relácie, rozhlasového a televízneho spravodajstva vám vie šikovný dodávateľ ponúknuť tiež. Na popularite stále viac naberá aj monitoringu sociálnych sietí, blogov a diskusií. Oplatí sa spomenúť, že monitoring médií nie je rigídna služba – vašim aktuálnym potrebám sa vie prispôsobiť.

Neriskujte – vyberte si skúseného dodávateľa

Určite sa zhodneme na tom, že s informáciami vedia pracovať najlepšie tí, ktorí sú priamo pri zdroji. Ak to rozmeníme na drobné - kto môže spoľahlivejšie narábať s informáciami než tlačová agentúra, ktorá je vo veľkej miere primárnym zdrojom pre spravodajstvo samotných médií? Pravdepodobne aj vy poznáte tlačovú agentúru SITA alebo ste o nej aspoň počuli. Ak náhodou nie, tak vedzte, že tento rok oslavuje 25 rokov úspešného pôsobenia na slovenskom mediálnom trhu. Jej prvotným poslaním bolo poskytovať komerčným médiám, ale i štátnym inštitúciám kvalitný spravodajský servis. Ako jediná tlačová agentúra na Slovensku je plne nezávislá od štátnych peňazí.

SITA je rešpektovaným mediálnym domom, ktorý ponúka nezávislé spravodajstvo, ale aj portfólio online projektov akými sú: webnoviny.sk, venergetike.sk, vofinanciach.sk a ďalšie. V segmente poskytovania služieb monitoringu médií a mediálnych analýz je na slovenskom trhu priekopníkom a disponuje dlhoročnými nenahraditeľnými skúsenosťami. Kvalita finálneho produktu a služby tohto typu sa vždy opiera o prax ľudí, ktorí sa každodenne venujú ich príprave. Množstvo subjektov verejného a súkromného sektora, vrátane PR agentúr, cielene vyhľadáva tlačovú agentúru SITA, ako spoľahlivého partnera pre komplexné pokrytie mediálneho servisu - vrátane publikovania tlačových správ a PR článkov cez rozsiahlu sieť online distribučných kanálov. Detailné informácie o službách SITA nájdete priamo na stránke www.sita.sk.

Tento článok vznikol v spolupráci so spoločnosťou SITA Slovenská tlačová agentúra a.s., ktorá úspešne pôsobí na slovenskom mediálnom trhu už 25 rokov a poskytuje overené informácie z dôveryhodných zdrojov.

Zdroj WebNoviny.sk © SITA Všetky práva vyhradené

Najčítanejšia najnovšia správa

Poškodená zásielka nie je zodpovednosťou Ježiška, ale predávajúceho

21.12.2024 (SITA.sk) - V rámci sviatkov preferuje čoraz viac spotrebiteľov nákup darčekov online s doručením domov. Týmto spôsobom sa však nedá úplne vyhnúť nečakaným problémom, ako sú poškodené zásielky.

Krehké predmety

Riaditeľka spotrebiteľskej organizácie dTest Eduarda Hekšová radí nepreberať zásielku s poškodenou krabicou, ak obsahuje krehké predmety. Pri prevzatí balíka by mal spotrebiteľ dôkladne zdokumentovať jeho stav a v prípade potreby ihneď kontaktovať predávajúceho.

„Ak sa rozhodnete balík aj napriek zjavnému poškodeniu prevziať, dokumentáciu rozhodne nepodceňte a skúste si natočiť populárny unboxing,“ dodáva Hekšová. Aj v prípade, že nepoškodený balík obsahuje poškodený tovar, je možné ho reklamovať, pretože predávajúci zodpovedá za správne zabalenie výrobku.

Poškodená zásielka

Spotrebiteľ má povinnosť reklamovať poškodenú zásielku priamo u predávajúceho, lebo práve s ním má uzatvorenú zmluvu, nie s prepravcom. Iná situácia nastane, ak si spotrebiteľ objednal vlastného prepravcu, ktorého predávajúci neponúka.

V takom prípade je potrebné reklamáciu riešiť s doručovateľom. Spotrebiteľom sa odporúča skontrolovať zásielku hneď po jej doručení, aby sa vyhli komplikáciám pri reklamácii.

Ľudia často očakávajú, že tovar objednaný na Vianoce dorazí pred Štedrým dňom. Ak sa tak nestane, Hekšová upozorňuje, že majú možnosť odstúpenia od zmluvy.

„Ak predávajúci nedodá tovar v dohodnutom termíne, má spotrebiteľ právo stanoviť dodatočnú lehotu. Ak ani táto lehota nie je splnená, je možné odstúpiť od zmluvy,“ vysvetľuje Hekšová.

Vrátenie tovaru

Online nákupy poskytujú zákazníkom možnosť vrátiť tovar do 14 dní bez udania dôvodu. Toto právo umožňuje odstúpiť od zmluvy, napríklad ak je doručenie dlhšie, než sa očakávalo.

V období Vianoc často obchodníci garantujú doručenie tovaru do Štedrého dňa. Ak tento sľub nesplnia, ide o podstatné porušenie zmluvy.

Preťaženie doručovacích miest

Taktiež je tu riziko preťaženia doručovacích miest. Doručovacie spoločnosti sú niekedy nútené uložiť balíky na alternatívne miesta, ak je pôvodné miesto obsadené. Podľa Hekšovej je dôležité, aby nové miesto bolo podobne dostupné, čo sa týka vzdialenosti aj otváracej doby.

Problémy sa vyskytujú, keď nové miesto nie je obdobné, napríklad keď sú rozdiely v otváracej dobe alebo vzdialenosti značné. Ak sa miesto doručenia zmení na menej dostupné, môže to pre spotrebiteľov predstavovať veľké obmedzenie.

Náhradné miesto doručenia

Niektoré spoločnosti ponúkajú ľuďom možnosť vybrať si náhradné miesto doručenia, čo môže byť výhodné.

„Pre spoločnosti je odhadovanie obsadenosti doručovacích miest zložité,“ dodáva Hekšová, a preto možnosť výberu alternatívneho miesta môže zvýšiť spokojnosť spotrebiteľov. Avšak, nie všetky spoločnosti túto možnosť poskytujú a nie vždy sú v okolí dostupné alternatívne miesta.