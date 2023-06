Viete, čo je fotanging? Ak sa vystavujete nadmernému slneniu, týka sa aj vás

V letných mesiacoch sa človeku na zdravie často myslieť nechce, no mal by. Okrem možných zaparenín, žalúdočných problémov, bolestí hrdla z pitia studených nápojov či rôznych infekcií si treba dávať pozor aj na pokožku, a to hlavne pri opaľovaní.

Väčšina ľudí túži po opálenej pokožke napriek tomu, že slnenie má za následok predčasné starnutie pleti a v nadmernom množstve môže spôsobiť nenávratné poškodenie kože.

Podľa doktorky Kataríny Drotárovej z Nemocnice Košice-Šaca sa však dá opaľovať bezpečne, ak sa dodržia určité odporúčania. Vyhýbať sa slnku úplne nemá zmysel, nakoľko má aj blahodarný vplyv na ľudský organizmus.

Pozitíva a negatíva

Okrem prísunu vitamínu D má slnko aj psychogénny účinok, pod vplyvom slnečného žiarenia sa zlepšuje nálada a vyskytuje sa menej depresií. Najväčším lákadlom je však bronzová pokožka, ktorá je v spoločnosti vnímaná ako afrodiziakum.





Je symbolom krásy, mladosti a zdravia, pri opaľovaní sa však treba rovnako myslieť aj na negatíva, na ktoré sa napriek všetkým varovaniam z lekárskych kruhov často zabúda.

„Okrem akútnych zmien v zmysle solárnej dermatitídy alebo fototoxických dermatitíd, opakované nadmerné vystavovanie pokožky slnečnej radiácii má za následok zmeny v genetickom materiáli kožných buniek, ktoré v neskoršom veku vedú k predčasnému starnutiu,“ vysvetľuje Drotárová.





Hovorí sa tomu „fotoaging“. Následkom straty elasticity, pružnosti a tonusu pokožky sa objavujú vrásky, dochádza k stenčovaniu pokožky, cez ktorú presvitajú drobné vinuté cievky a dochádza k presunom pigmentu, kedy sa na koži objavujú svetlohnedé fľaky.

S mierou

Drotárová teda radí opaľovať sa, ale s mierou. Slnečné žiarenie môže mať až karcinogénny účinok. Že za vznik nádorov môže UV radiácia dokazuje to, že tieto nádory sa vyskytujú na miestach naviac vystavovaných slnečnému žiareniu.

Sú to najmä nechránené lokality, ako sú tvár, výstrih a ruky. „Na koži môžu vznikať prekancerózy, t.j. predstupne nádorových zmien alebo samotné kožné nádory hlavne nemelanómového typu, ako sú basaliomy a spinaliomy,“ dopĺňa dermatovenerologička.





Slnečné žiarenie sa spolupodieľa, hoci v podstatne menšej miere, aj na vzniku malígneho melanómu, ktorý patrí medzi najzhubnejšie nádory. Jeho diagnostika v čoraz mladších vekových skupinách dnes už nie je žiadnou raritou.

Zdravé opaľovanie

Aj preto je veľmi dôležité byť pri opaľovaní opatrný, nakoľko pokožka si pamätá, koľko UV žiarenia sa jej už počas života ušlo. Základy poznajú dnes už takmer všetci. V určitých hodinách sa treba priamemu slnku radšej vyhýbať.

Najvyšší dopad UV radiácie na zemský povrch je medzi 11-tou a 15-tou hodinou. Aj mimo týchto hodín však treba používať kvalitné opaľovacie krémy s vysokým SPF (z ang. sun protection factor).





„SPF je ochranný faktor, ktorý nám vyjadruje, koľkokrát môžeme predĺžiť dobu slnenia pokožky chránenej opaľovacím krémom oproti tej, ktorá nie je chránená bez toho, aby vzniklo začervenanie,“ uvádza Drotárová.





Konkrétne, ak k začervenaniu nechránenej pokožky dôjde po 10 minútach slnenia, po natretí faktorom SPF 30 môžeme zostať na slnku 10 krát 30, teda 300 minút, čo je päť hodín, a to bez toho, aby došlo k začervenaniu pokožky.





Správnu hodnotu SPF faktora by sme mali vyberať podľa fototypu pleti, veku, zemepisnej polohy, a tiež podľa toho, či sa ideme opaľovať prvýkrát alebo či je naša pokožka už trochu opálená.

Fototyp pleti

Drotárová vysvetľuje, že v našom zemepisnom pásme rozlišujeme štyri fototypy podľa farby pleti, očí, vlasov, a toho, či sa pri opaľovaní spálime alebo opálime.





Prvý typ predstavujú ryšavé vlasy a modré oči. Takýto človek pri opálení nikdy nezhnedne, vždy sčervená. Ďalší typ má blond vlasy a modré alebo zelené oči. U neho občas pokožka zhnedne, väčšinou sčervená.

Tretí typ má hnedé vlasy, šedé alebo hnedé oči a vždy zhnedne, iba niekedy sčervená. Pri poslednom štvrtom type hovoríme o človeku s čiernymi vlasmi a hnedými očami. Tento typ nikdy nesčervená, ale naopak, vždy zhnedne.





„Fototypy jeden a dva sú najcitlivejšie na nežiadúce účinky slnečnej radiácie. Farba ľudskej pokožky je pritom daná množstvom a rozvrstvením melanínu, teda pigmentu v epiderme pokožky a je daná aj geneticky,“ dopĺňa Drotárová.

Melanín

Existujú rôzne typy melanínu a u každého človeka je ich pomer iný. Eumelanín, teda pravý melanín, je čiernej alebo tmavohnedej farby a majú ho ľudia s tmavšou pokožkou. Jeho úlohou je chrániť pokožku pred UV žiarením.





Feomelanín je červenej farby a je prítomný u ľudí so svetlou pokožkou alebo ryšavými vlasmi. Nechráni pred UV žiarením, naopak, jeho syntéza generuje voľné radikály, ktoré sú pre pokožku nebezpečné. Množstvo eumelanínu a feomelanínu určuje farbu pokožky.

Pigmentové škrvny

Hnedé fľaky na tvári, ktorým sa hovorí melazma, môže spôsobiť aj slnko, ale aj genetické predispozície či hormonálne zmeny. Často sa objavujú u žien, ktoré užívajú hormonálnu antikoncepciu alebo počas tehotenstva.





„Ide o dôsledok zmeny hladín estrogénu, progesterónu a hormónu melantropínu, ktorý stimuluje melanocyty, teda pigmentové bunky,“ uvádza Drotárová. S pobytom na slnku a s vekom zase súvisia solárne keratózy.





UV lúče prechádzajú cez povrchovú vrstvu pokožky a stimulujú melanocyty, čím sa niektoré sústavne narušujú a potom plynule vylučujú veľké množstvo melanínu. Škvrny sa objavia, keď tvorba melanínu neprimerane vzrastie.





„Keď sa toto nadbytočné množstvo nerozloží na povrchu pokožky rovnomerne, na určitých miestach sa nahromadí a vytvára nevzhľadné škvrny,“ vysvetľuje košická dermatovenerologička.

Hyperpigmentované škvrny môžu vznikať na tvári a krku aj po použití parfémov či éterických olejov v kozmetických prípravkoch s následným vystavením pokožky slnečnej radiácii, ale aj ako dôsledok prekonaného zápalu či ochorenia.

Prevencia a liečba

Pigmentové škvrny neohrozujú zdravie, no vzhľadom na svoje umiestnenie sú pre ženy často estetickým problémom. Jedinou prevenciou je vyhýbať sa slnečnému žiareniu a používať opaľovacie krémy s najvyšším SPF faktorom.





Ak už sa hyperpigmentácie na tele objavili, dajú sa liečiť krémami s bieliacim účinkom, prípadne chemickým pílingom, laserom, kryoterapiou či inými dermatokozmetologickými zákrokmi.





„Predtým je však vhodná konzultácia s dermatológom, ktorý zváži, či niektoré hyperpigmentácie nie je nutné vyšetriť aj dermatoskopom,“ odporúča na záver doktorka Drotárová.

