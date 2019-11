Video: Zjazd mužov v Garmisch-Partenkirchene museli zrušiť pre silné sneženie

GARMISCH-PARTENKIRCHEN 2. februára (WebNoviny.sk) - Posledný zjazd mužov pred blížiacim sa svetovým šampionátom v alpských lyžiarskych disciplínach sa neuskutoční.

Organizátori víkendových pretekov seriálu Svetového pohára alpských lyžiarov v nemeckom Garmisch-Partenkirchene museli sobotňajšiu súťaž zrušiť pre veľkú nádielku nového snehu.

Problémy spôsobilo silné sneženie

Najskôr síce živili nádej na uskutočnenie pretekov na trati Kandahar posunutím štartu zjazdu nižšie, ale napokon zrušili súťaž 45 minút pred plánovaným začiatkom o 11.30 h. V nedeľu by sa v Garmisch-Partenkirchene mali uskutočniť preteky SP mužov v obrovskom slalome.

"Najprv začalo silno pršať. Trať sme posolili a vyzeralo to dobre. Potom sa však dážď zmenil na silné sneženie a to už nastal problém. Na trati zostala 10-centimetrová vrstva nového mokrého snehu a na tom sa nedalo jazdiť," vysvetlil pretekový riaditeľ FIS Markus Walder pre ORF.

Náhrada zrušeného zjazdu

Zatiaľ nie sú oficiálne informácie, či zrušený zjazd nahradia po majstrovstvách sveta vo švédskom Aare (5. - 17. 2. 2019).





Do úvahy by najskôr prichádzal nórsky Kvitfjell, kde sa 2. a 3. marca bude jazdiť v rámci Svetového pohára mužov zjazd a super G. "Vždy to tak býva, že ak sa počas sezóny zruší nejaký zjazd, nahradí sa práve v Kvitfjelli," uviedol Walder.

