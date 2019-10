Video: Žena vbehla do mešity so psom, hrozí jej najvyšší možný trest za rúhanie sa

3.7.2019 (Webnoviny.sk) - V indonézskej provincii Západná Jáva zatkli ženu za to, že vbehla do mešity aj so svojím psom. Striktný výklad islamu pritom označuje psov za "nečistých" a ich prítomnosť v mešite považujú veriaci za urážku svojej viery.

Dobre to znázorňujú zábery, na ktorých vidno, ako pes pobehuje po mešite v meste Bogor, a nahnevaní veriaci napádajú nešťastnú ženu.

Možno ju premiestnia do psychiatrickej liečebne

Tá na videu, o ktorom informuje agentúra The Associated Press (AP), deklaruje, že je katolíčka, a sťažuje sa, že jej muž si má v danej mešite brať ďalšiu ženu. Nahnevaní veriaci žene hovoria, že o tom nič nevedia.

Ženu následne zatkli a hrozí jej až päťročné väzenie, čo je v krajine najvyšší možný trest za rúhanie sa, z ktorého je obvinená. Podľa bogorského policajného šéfa Andiho Muhammada Dickyho Pastiku ju držia vo väzenskej nemocnici a pravdepodobne ju premiestnia do psychiatrickej liečebne.

Kauzu označili za nešťastnú a absurdnú

Šéf indonézskej pobočky Amnesty International Usmán Hamíd označil túto kauzu za "nešťastnú a absurdnú". "Jej správanie sa môže pôsobiť necitlivo, ale takéto záležitosti sa dajú riešiť pokojne, nie na súdoch," povedal.

Agentúra AP pripomína prípad z minulého roka, keď na indonézskej Sumatre odsúdili na 18-mesačné väzenie za rúhanie sa ženu, ktorá sa sťažovala na to, že pravidelné zvolávanie muezína na pobožnosti do miestnej mešity je pustené príliš nahlas.





Zdroj: WebNoviny.sk © SITA Všetky práva vyhradené.

Pozrite si náš nový Magazín !