Video: Zákrok Morena takmer pripravil Shawa o nohu, lekári zvažovali amputáciu

Lekári zvažovali amputáciu

Po troch rokoch totiž tento 23-ročný obranca v službách Manchestru United priznal, že po ťažkom zranení zo súboja Ligy majstrov v septembri 2015 proti PSV Eindhoven mohol prísť o nohu. Vtedy ho postihla dvojnásobná zlomenina nohy po zákroku Hectóra Morena a lekári dokonca zvažovali amputáciu. Futbalista musel vynechať celú sezónu.





"Takmer som ju stratil. Ani som to netušil, až o šesť mesiacov neskôr mi to povedali. Ak by ma vtedy posadili do lietadla a previezli z Holandska do Anglicka, krvné zrazeniny by zrejme spôsobili jej úplnú nefunkčnosť," priznal s odstupom času Luke Shaw.

Váži si návrat do reprezentácie

"Naozaj som vtedy uvažoval, že pre komplikácie s nohou skončím s futbalom. Bol to najťažší moment v mojej kariére. Teraz sa však už o to nestarám. Moja pravá noha je na tom rovnako dobre ako pred dvojnásobnou zlomeninou," pripomenul Shaw.

Shaw nebol súčasťou anglického výberu na tohtoročných , kde hrdý Albión dokráčal až do semifinále, ale napokon zostal bez medaily.





Aj preto si veľmi váži aktuálny návrat do mužskej reprezentácie po troch rokoch. "Ďakujem všetkým, ktorí mi pomáhali na ceste späť. Teraz som pripravený opäť bojovať na najvyššom futbalovom fóre o trofeje. To je moja hlavná motivácia," dodal Shaw.





