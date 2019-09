Video: Wilder dvakrát poslal Furyho k zemi, z výsledku však nie je nadšený a volá po odvete

LOS ANGELES 2. decembra (WebNoviny.sk) - Americký boxer Deontay Wilder obhájil opasok v superťažkej hmotnostnej kategórii organizácie WBC, sobotňajší súboj s Britom Tysonom Furym sa však skončil nerozhodne.

Deväťnásobný svetový šampión síce Furyho dvakrát poslal k zemi, ten zvládol obe počítania a diváci v Los Angeles tak videli všetkých 12 kôl. Vzácnu vyrovnanosť stretnutia napokon potvrdili aj rozhodcovia, ktorí nedokázali určiť víťaza. Jeden z arbitrov rozhodol 115:111 v prospech Američana, druhý 114:110 v prospech Furyho a tretí rozhodca ohodnotil oboch nerozhodne 113:113. Wilder i Fury zostali naďalej nezdolaní.

Duel by sa mal zopakovať

Obhajca opasku nebol z nerozhodného verdiktu nadšený. "Dvakrát som ho poslal k zemi, myslím si, že to je dosť na to, aby som zvíťazil. Celý čas som si veril, vedel som, že triafam presne. Myslím si, že to bol dobrý zápas. Obaja sme do toho dali všetko. Sme najlepší na svete a navzájom sa rešpektujeme," povedal ešte v ringu Wilder, ktorý má po sobote medzi profesionálmi bilanciu 40-0-1 (39 KO). Brit má v profiringu 27 triumfov (19 KO) a jedinú remízu.

Obaja boxeri sa zhodli, že by sa mal duel opakovať. "Na sto percent bude odveta. Obaja sme šampióni, sme dvaja najlepší bojovníci v superťažkej hmotnosti, ale ja som o niečo lepší," uviedol Fury, ktorému nezáleží na tom, kde sa odveta uskutoční, hoci tentoraz mal výhodu domáceho prostredia Wilder.

"Keď sa stretnú dvaja bojovníci, je z toho skvelý súboj. Teraz sme to potvrdili a som pripravený si to zopakovať," zhodnotil Američan.

Prituhovalo v siedmom kole

Duel sa začal z oboch strán opatrne, ani jeden boxer sa príliš netlačil do ofenzívy. Fury sa snažil Wildera zdeptať a veľakrát sa mu vysmieval s rukami za chrbtom, často mu "brnkal po nose" nie príliš silnými údermi prednou rukou, ktoré prechádzali cez nedôrazný Wilderov kryt. Tridsaťtriročný Američan márne hľadal spôsob, ako trafiť o tri roky mladšieho a výborne kondične pripraveného Furyho, v úvodných kolách mu zasadil minimum presných rán.

Poriadne sa začalo priostrovať v siedmom kole, Brit uštedril Wilderovi niekoľko zásadných úderov a domáci borec mal čo robiť, aby ich ustál. Zdalo sa, že Fury má mierne navrch, ale v prvej časti 9. kola doplatil na svoje nadmerné skláňanie hlavy, keď ho Wilder odmenil ranou za ucho, po ktorej skončil na zemi. Držiteľ bronzovej medaily z OH 2008 v Pekingu chcel súpera doklepnúť, ale nepodarilo sa mu to.

Naopak, zdalo sa, že mu dochádzajú sily a v ďalšom kole prežil útlm. V záverečnom kole skončil Fury znovu na zemi po spŕške tvrdých úderov, na poslednú chvíľu sa však postavil a rozhodca mu po krátkom uvážení dovolil pokračovať v zápase.

Furyho tretí súboj po liečbe

O dvadsať kilogramov ťažší Brit sa znovu nenechal zlomiť a napokon vydržal s favorizovaným Wilderom v ringu plnú minutáž.

"Bol som mimo ringu takmer tri roky a nenechal som sa knockoutovať. Ukázal som srdce bojovníka a vždy som sa postavil. Ďakujem Wilderovi za šancu bojovať s ním. Boh žehnaj Amerike," povedal Fury v Staples Center, kde počas roka hrajú svoje domáce zápasy hokejisti Los Angeles Kings.

Pre Furyho išlo o tretí súboj po dlhej prestávke spôsobenej depresiami a následnou komplikovanou liečbou. Predtým v novembri 2015 získal opasky organizácii WBA (Super), IBF, WBO, IBO triumfom nad legendárnym Ukrajincom Vladimirom Kličkom.

Wilder je svetovým šampiónom WBC od roku 2015, keď získal opasok triumfom nad Kanaďanom Bermanom Stivernom, ktorý s "Bronzovým bombardérom" až dosiaľ ako jediný ustál plný počet kôl.

