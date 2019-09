Video: Westbrook sa blysol 108. triple-double, LeBron nastrieľal 42 bodov a George ešte o päť viac

WASHINGTON 6. decembra (WebNoviny.sk) - Basketbalisti tímu Oklahoma City Thunder zdolali v dramatickom stretnutí stredajšieho programu zámorskej NBA Brooklyn 114:112 na jeho palubovke.

Museli pritom prekonať svojho súpera o dvadsať bodov v poslednej štvrtine (39:19), aby sa im to podarilo.

Paul George v nej strelil 25 a celkovo si pripísal 47 bodov, vrátane rozhodujúcej trojky tri sekundy pred koncom. "Mal som dnes horúcu ruku. Skrátka som sa cítil skvele počas celého zápasu," povedal George.

Westbrook sa odpútal od Kidda

Russell Westbrook zaznamenal 108. triple-double v kariére (21 bodov, 17 asistencií, 15 doskokov) a v historickej tabuľke tejto štatistiky sa na tretej priečke odpútal od Jasona Kidda.

"Moja práca je zaistiť, aby Paul hral konštantne agresívne. Je to superhviezda tejto ligy a ako ste dnes videli, keď sa dostane do varu, dokáže rozhodnúť zápas," doplnil spoluhráča Westbrook.





Dva súboje tímov z prvej štvorky

Oklahomčania sú v tabuľke Západnej konferencie druhí za Denverom, ktorý vydoloval víťazstvo 124:118 po predĺžení v Orlande a uspel tak už siedmykrát v sérii.





"Naša ofenzíva bola dnes viac ako dobrá na to, aby me zvíťazili. Lenže vôbec sme si nedokázali poradiť s ich vysunutým pick and rollom. Jamal Murray to hral skvele," hľadal príčiny neúspechu kouč Orlanda Steve Clifford.





Vo Východnej konferencii sa odohrali dva súboje tímov z prvej štvorky. Toronto po prehre s Denverom nedopustilo ďalší nezdar a po víťazstve 113:102 nad Philadelphiou si drží najlepšiu bilanciu. Stíha ho Milwaukee, ktoré zdolalo hladko Detroit 115:92.

Sumáre NBA streda Orlando - Denver 118:124 po predĺžení (28:31, 26:25, 32:32, 26:24 - 6:12) Najviac bodov: Fournier 26 (6 trojok), Vučevič 24 (15 doskokov), A. Gordon 19 - J. Murray 31, Millsap 18, J. Hernangómez 14

Cleveland - Golden State 105:129 (25:31, 39:27, 22:37, 19:34) Najviac bodov: Sexton 21, Clarkson 17, Osman 16 - Stephen Curry 42 (9 trojok), Durant 25 (10 doskokov), K. Thompson 16

Brooklyn - Oklahoma City 112:114 (26:24, 36:22, 31:29, 19:39) Najviac bodov: Crabbe 22 (7 trojok) J. Harris 19, Dinwiddie a Russell po 17 - George 47 (6 trojok), Westbrook 21 (15 doskokov, 17 asistencií), Adams 15

Atlanta - Washington 117:131 (25:33, 24:39, 45:31, 23:28) Najviac bodov: J. Collins 26 (14 doskokov), Bazemore 22, Trae Young 14 - Beal 36, Porter 20 (11 doskokov), Oubre 19

Toronto - Philadelphia 113:102 (23:29, 30:20, 25:28, 35:25) Najviac bodov: K. Leonard 36 (5 trojok), Valančiunas 26, Ibaka 18 - Butler 38 (10 asistencií), Redick 25 (5 trojok), Embiid 10 (12 doskokov)

Memphis - Los Angeles Clippers 96:86 (27:15, 24:27, 18:27, 27:17) Najviac bodov: Conley 22, JaMychal Green 19 (11 doskokov), Jaren Jackson 13 - Marjanovič 19, Gallinari 17, Gilgeous-Alexander a L. Williams po 12

Minnesota - Charlotte 121:104 (31:31, 31:33, 24:22, 35:18) Najviac bodov: Towns 35 (12 doskokov), Wiggins 26, Covington 17 - Batum a Lamb (11 doskokov) po 18, Walker 15

New Orleans - Dallas 132:106 (32:31, 37:22, 28:27, 35:26) Najviac bodov: A. Davis a Randle (18 doskokov) po 27, Jrue Holiday a Moore po 17 - Barnes 16, Matthews 15, Barea 14

Milwaukee - Detroit 115:92 (30:21, 26:24, 28:19, 31:28) Najviac bodov: Bledsoe 27, Antetokunmpo 15, Brogdon 14 - Griffin 31, R. Jackson 15, Drummond 10

Los Angeles Lakers - San Antonio 121:113 (31:23, 19:22, 28:37, 43:31) Najviac bodov: L. James 42, Kuzma 22, Ball 14 - DeRozan 32, Gay 31, Aldridge 21

Zdroj: WebNoviny.sk © SITA Všetky práva vyhradené.

