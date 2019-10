Video: Washington si v náročnom dueli NBA poradil s Phoenixom, padlo najviac bodov od roku 2008

WASHINGTON 23. decembra (WebNoviny.sk) - Basketbalisti Washingtonu potrebovali tri predĺženia na zdolanie súperov z Phoenixu v sobotňajšom zápase NBA. V Capital One Arene zvíťazili domáci 149:146 v zápase, v ktorom padlo najviac bodov (295) v NBA od roku 2008.

Šiesteho apríla pred desiatimi rokmi hráči Denveru a Seattlu nastrieľali dovedna 298 bodov aj vo dvoch predĺženiach. Rekord profiligy pochádza z roku 1983, Detroit vtedy zdolal Denver v troch predĺženiach 186:184.

K aktuálnemu triumfu Wizards nad Suns prispel výrazne Bradley Beal, ktorý nastrieľal 40 bodov a pridal aj 11 doskokov a 15 asistencií. Pre 25-ročného rozohrávača to bol prvý triple-double v kariére s osobnými maximami v počte doskokov aj asistencií.

Beal zabral aj v treťom predĺžení s 10 bodmi, vrátane rozdielového koša na 146:144 štyridsať sekúnd pred koncom. Skvelý výkon v drese víťazného tímu podal aj český reprezentant Tomáš Satoranský so 17 bodmi a 9 asistenciami. Odohral vyše 48 minút, čo je nový český rekord v NBA.





"Nikdy by som len tak nepovedal, že pôjdem a predvediem triple-double. Je to tá najnáročnejšia vec v basketbale," uviedol Bradley Beal na webe TSN. "Odohral výnimočný zápas, potiahol hostí za víťazstvom," skonštatoval Kelly Oubre, 20-bodový krídelník Phoenixu, ktorého iba pred týždňom trejdovali práve z Washingtonu.





Najlepšie dva tímy Východnej konferencie NBA Toronto a Milwaukee neuspeli a pripísali si desiatu prehru v sezóne. Toronto podľahlo vo Philadelphii 101:125 a Miwaukee po mizernom streleckom výkone odovzdalo body v Miami (87:94). Hráči Heat predĺžili sériu víťazstiev na štyri, čo je pre nich najdlhší takýto úsek v sezóne.





Najmä skvelým spôsobom vymazali streleckého lídra hostí Giannisa Antetokunmpa, ktorý si s 9 bodmi utvoril strelecké minimum tohto súťažného ročníka (predtým 12). Hráči Bucks majú priemer takmer 118 nastrieľaných bodov na zápas, proti Miami utrpeli strelecké fiasko. V prvej štvrtine dosiahli iba 8 bodov.





"Tvrdo na nás vybehli s fyzickou hrou a my sme nemali prestávku pred týmto zápasom. To však nie je ospravedlnenie. Málo sme strieľali, hoci sme na to mali priestor. Napriek tomu sme mali šancu na víťazstvo," uviedol Antetokunmpo, ktorý predchádzajúcu noc nadelil Bostonu 30 bodov.

Sumáre NBA sobota Washington - Phoenix 149:146 po trojnásobnom predĺž. (33:29, 22:26, 28:24, 26:30 - 13:13, 10:10, 17:14) Najviac bodov: Beal 40 (11 doskokov, 15 asistencií, 4 trojky), T. Bryant 31 (13 doskokov), Jeff Green a Markieff Morris po 20 - Booker 33 (14 asistencií), Warren 28, Ayton 26 (17 doskokov)

Philadelphia - Toronto 125:101 (29:30, 36:29, 26:20, 35:22) Najviac bodov: Embiid 27 (11 doskokov), Simmons 26 (12 doskokov), Redick 22 (4 trojky) - Siakam 26, Lowry 20, Powell 13

Houston - San Antonio 108:101 (28:26, 13:17, 43:26, 24:32) Najviac bodov: Harden 39 (10 doskokov, 7 trojok), Capela 21 (23 doskokov), E. Gordon 18 (4 trojky) - DeRozan 28, Aldridge 18, Gay 13

Miami - Milwaukee 94:87 (21:8, 16:30, 35:20, 22:29) Najviac bodov: Richardson 16, Wade 13, Whiteside 11 (13 doskokov) - Middleton 18, Bledsoe 17, Hill 10

Golden State - Dallas 120:116 (28:31, 30:30, 36:26, 26:29) Najviac bodov: Durant 29 (12 doskokov), Jerebko 23, Stephen Curry 22 (6 trojok) - Matthews 25 (7 trojok), Dončič 19, Barnes 17

Utah - Oklahoma City 106:107 (32:26, 29:32, 20:35, 25:14) Najviac bodov: Gobert 20 (10 doskokov), D. Mitchell 20, Favors 16 - George 43 (14 doskokov, 5 trojok), Adams 15 (10 doskokov), Jerami Grant 15

