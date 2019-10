Video: Vždy bola pre mňa česť reprezentovať svoju krajinu, hovorí lúčiaci sa Martin Škrtel

14.10.2019 (Webnoviny.sk) - V histórii slovenskej futbalovej reprezentácie ako jediný obranca pokoril métu 100 odohraných stretnutí. Skóroval v troch rôznych kvalifikáciách a zahral si na majstrovstvách sveta i Európy.

Debutoval v júli 2004

Martin Škrtel v júli 2004 debutoval v národnom tíme v medzištátnom súboji so Srbskom a Čiernou Horou (0:2), no v nedeľu definitívne reprezentačný dres "zavesil na klinec". Stalo sa tak po súboji s Paraguajom (1:1) na bratislavskom Tehelnom poli.

"Takéto zápasy sú najmä o emóciách a pri hymne alebo striedaní mi nebolo všetko jedno. S chlapcami sme vďační za čas, ktorý sme na ihrisku mohli stráviť a rozlúčiť sa s reprezentáciou. Krajšie by bolo, keby sme zvíťazili, ale remíza s Paraguajom sa počíta," vyjadril sa rodák z Handlovej, ktorý v zápase proti mužstvu z Južnej Ameriky strávil na trávniku 30 minút s kapitánskou páskou na ruke.

Za "repre" nastúpil 104-krát

Práve účasť na podujatiach tohto rangu si 34-ročný obranca naviac cení.





"Majstrovstvá sveta alebo Európy sú vrchol, ktorý môže futbalista vo svojej kariére zažiť. Podarilo sa nám na nich postúpiť zo skupiny, takže to sú okamihy, na ktoré nikdy nezabudnem. Samozrejme, nie vždy sme prežili iba pekné dni, ale spomienky zostanú iba pozitívne. Vždy bola pre mňa česť reprezentovať svoju krajinu," skonštatoval odchovanec prievidzského futbalu.









Počas väčšiny reprezentačnej kariéry tvoril Škrtel stopérsku dvojicu s Jánom Ďuricom, ktorý v júli tohto roka ukončil hráčsku kariéru. O budúcnosť seniorského áčka však nemá strach a sám si bude zvykať na novú pozíciu.





"Mužstvo je momentálne dobre zložené. Na každý post sú dvaja hráči, ktorí kedykoľvek môžu nastúpiť. Všetci si musíme zvyknúť na to, že to mužstvo bude bezo mňa. Ja som sa už vžil do roly fanúšika a keď vycestujem na štadión, tak už len na tribúnu a budem chlapcom držať palce," dodal Škrtel, ktorý momentálne pôsobí v tureckom klube Istanbul Basaksehir.





