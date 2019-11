Video: Víťazná šnúra Golden Stateu pokračuje, v zápasoch NBA padli aj dva triple-double

Úradujúci šampióni sa dostali do vedenia 113:111 47 sekúnd pred koncom po úspešných trestných hodoch Klaya Thompsona, Boston mal až tri šance vyrovnať alebo zvrátiť stav, no pokusy Marcusa Smarta, Kyrieho Irvinga či Marcusa Morrisa si nenašli cestu do koša.