Video: V ústave pre mladistvých vypukla vzbura, cieľom útoku sa stali sexuálni delikventi

Tamojšia polícia v pondelok uviedla, že v súčasnosti vyjednáva s páchateľmi zapojenými do vzbury, ktorá sa začala v nedeľu približne o 20:30 miestneho času. Osem odsúdených sa v pondelok vzdalo, no ďalších dvanásť sa odmieta vydať do rúk polície.