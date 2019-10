Video: V USA úspešne otestovali lietadlo Stratolaunch, malo by vynášať rakety do stratosféry

LOS ANGELES 14. apríla (WebNoviny.sk) - V Spojených štátoch v sobotu prvýkrát úspešne otestovali nové lietadlo Stratolaunch, ktoré by sa malo v budúcnosti používať na vynášanie rakiet do stratosféry.

Ide o projekt spoluzakladateľa Microsoftu Paula G. Allena, ktorý zomrel v októbri minulého roku na rakovinu.

Rekordné rozpätie krídel

Lietadlo, ktoré má dva trupy, šesť motorov a rekordné rozpätie krídel 117 metrov, odštartovalo v sobotu z Mohavskej púšte, vo vzduchu bolo dve a pol hodiny, dosiahlo výšku 5 181 metrov a maximálnu rýchlosť 304 kilometrov za hodinu.

"Bola to pre mňa veľmi emocionálna chvíľa, vidieť vzlietnuť tohto obrovského vtáka a vidieť, ako sa pred mojím zrakom napĺňa sen Paula Allena," vyhlásil po úspešnom lete riaditeľ Stratolaunch Systems Corp. Jean Floyd.

"Po štarte som zašepkal ´ďakujem´ smerom k Paulovi za to, že mi umožnil byť súčasťou tohto významného úspechu," dodal šéf firmy.

Lietadlo odnesie tri rakety

Firma Stratolaunch sa len nedávno vzdala myšlienky, že bude vyrábať aj vlastné rakety a rozhodla sa, že bude do stratosféry vynášať rakety Pegasus-XL spoločnosti Northrop Grumman.

Na jedno lietadlo Stratolaunch, do priestoru medzi jeho dvoma trupmi, sa naraz zmestia až tri takéto rakety. Tie by malo lietadlo vyniesť do výšky 10 668 metrov, kde aktivujú svoje vlastné motory a odštartujú na orbit.





