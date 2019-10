Video: V Turecku sa prevrátilo nákladné auto, pri nehode zahynulo najmenej 15 migrantov

ISTANBUL 14. októbra (WebNoviny.sk) - Pri dopravnej nehode v provincii Izmir na západe Turecka zahynulo najmenej 15 migrantov, medzi nimi i deti.

Informuje o tom oficiálna turecká tlačová agentúra. Migranti sa podľa Anadolu viezli v nákladnom aute, ktoré sa prevrátilo.

V uplynulých rokoch sa stovky tisíc ľudí pokúšali dostať po mori z Turecka do Grécka, ktoré je členom Európskej únie (EÚ). Dohoda medzi Tureckom a EÚ z roku 2016 počet prekročení hraníc značne znížila, no na túto nebezpečnú cestu sa stále vydáva množstvo zúfalých migrantov.

