Video: V súboji tímov Daňa a Jaroša uspelo Colorado, Rantanen sa dostal na čelo produktivity NHL

NEW YORK 27. októbra (WebNoviny.sk) - Slováci v piatok v NHL nebodovali, ale vzájomný súboj Marko Daňo - Christián Jaroš výsledkovo vyznel pre útočníka Colorada.

Hráči Avalanche zdolali na domácom ľade Ottawu Senators 6:3 a Daňo odohral 7:31 min bez zápisu do štatistík. Na strane hostí sa predstavil obranca Jaroš, počas 13:28 min predviedol 3 strely a 1 bodyček.

Najlepší útok v NHL

Strojcami víťazstva "lavín" boli členovia elitného útoku Mikko Rantanen, Gabriel Landeskog a Nathan MacKinnon, ktorí nazbierali dovedna 3 góly a 7 asistencií. Štvorbodový Fín Rantanen sa dostal na hranicu 20 bodov (5+15) a stal sa lídrom produktivity celej NHL. "Ste najlepším útokom v NHL?", spýtala sa moderátorka po zápase Gabriela Landeskoga. "Áno, to sme," odpovedal švédsky kapitán Avalanche.

Na strane hostí strelil dva góly Matt Duchene, ktorý sa prvýkrát predstavil na ľade svojho bývalého klubu po prestupe do Ottawy. "Ďakujem organizácii Avalanche aj divákom za skvelé privítanie. Bol to jeden z najemotívnejších momentov v mojom živote. Keď ste raz boli členom rodiny Avalanche, už ním nikdy neprestanete byť," vyznal sa Duchene na twitteri Colorada.

San Jose viedlo v druhej tretine na ľade Caroliny 3:1, ale napokon padlo 3:4 po nájazdoch. Brock McGinn skóroval v strede tretej tretiny a v druhej sérii sa ako jediný presadil aj v záverečnej nájazdovej lotérii. Sharks nenatiahli sériu troch víťazstiev, ale domáci útočník Sebastian Aho tou svojou utvoril klubový rekord. Vďaka asistencii 21-ročný Fín bodoval aj v desiatom zápase na začiatku sezóny, čo dokázal ako prvý hráč Hurricanes v ich klubovej histórii pod týmto názvom. Predtým sa 11-bodová séria vydarila legendárnemu Ronovi Francisovi v sezóne 1984/1985, ktorý hrával vo farbách predchodcu Caroliny - Hartfordu Whalers.

Hrdinom Winnipegu obranca Byfuglien

"Bol to výborný zápas a vzrušujúce divadlo, takto by sa mal hrať hokej. Nechýbali ani chyby, ale vtiahlo ma to do deja," skonštatoval tréner Caroliny Rod Briand´Amour. "Tréner prišiel za nami po prvej tretine a bol pozitívny. ´Pozrite sa na seba a verte si navzájom´, vravel nám. ´Viem, že sa môžete vrátiť do zápasu´ a nakoniec sme to otočili," vravel útočník Warren Foegele na webe NHL.

Hrdinom Winnipegu pri jeho triumfe v Detroite 2:1 bol obranca Justin Byfuglien (33), ktorý rozhodol gólom 6:45 min pred koncom tretej tretiny. Dosiahol jubilejný päťstý bod v NHL (175 + 325) a stal sa štrnástym hráčom histórie profiligy draftovaným v ôsmom kole a neskôr s 500 bodmi na konte. Spomedzi všetkých aktívne hrajúcich obrancov má najviac víťazných gólov. Ten proti Detroitu bol tridsiaty šiesty. "Je dôležitou súčasťou našej hry. Číta ju ako málokto. Ťažko sa odstavuje od puku a výborný je aj v defenzíve," pochválil Byfugliena tréner Jets Paul Maurice na nhl.com.

Sumáre NHL

piatok

Vegas - Tampa Bay 2:3 (1:2, 0:1, 1:0)

Góly: 7. Theodore (Carpenter), 42. W. Karlsson (Tuch) - 4. T. Johnson, 17. Point (Stamkos, Kučerov), 25. J.T. Miller (Killorn, Sergačev)

Detroit - Winnipeg 1:2 (1:0, 0:1, 0:1)

Góly: 16. Athanasiou (Cholowski, Nielsen) - 37. Connor (Wheeler, Scheifele), 54. Byfuglien (Chiarot, Tanev)

Carolina - San Jose 4:3 po sam. nájazdoch (0:2, 3:1, 0:0 - 0:0, 1:0)

Góly: 22. Hamilton (Ferland, Teräväinen), 31. McGinn, 36. Teräväinen (Aho), rozhodujúci nájazd McGinn - 7. Suomela (E. Kane, Burns), 9. Meier (Burns, E. Karlsson), 26. Hertl (Couture, Labanc)

Colorado - Ottawa 6:3 (0:2, 2:1, 4:0)

Góly: 31. Girard (Landeskog, E. Johnson), 35. Rantanen (MacKinnon, Barrie), 41. Söderberg (Calvert, Barrie), 47. Landeskog (Rantanen, Barrie), 49. MacKinnon (Landeskog, Rantanen), 56. Nieto (MacKinnon, Rantanen) - 3. Dzingel (Chabot, Tierney), 11. Duchene (Ceci, White), 31. Duchene (White)

Marko Daňo (Colorado) odohral 7:31 min - Christián Jaroš (Ottawa) odohral 13:28 min, 3 strely, 1 "hit"





Zdroj: WebNoviny.sk © SITA Všetky práva vyhradené.

Pozrite si náš nový Magazín !