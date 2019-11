Video: V NHL sa predlžovalo, Tatar kuriózne skóroval a pridal aj asistenciu

1.11.2019 (Webnoviny.sk) - Slovenský hokejista Tomáš Tatar mal veľký podiel na víťazstve Montrealu Canadiens na ľade Vegas Golden Knights 5:4 po predĺžení vo štvrtkovom zápase NHL. Tatar strelil gól, pridal aj asistenciu a jeho tím si pripísal tretie víťazstvo v sérii. Montreal sa po siedmom triumfe v sezóne posunul na tretiu priečku v Atlantickej divízii.

Kuriózny gól Tatara

Tatar opäť nastúpil v prvej útočnej formácii Canadiens a mal prsty v prvom aj treťom góle svojho tímu. Už v 3. min zápasu hostia otvorili skóre Phillipom Danaultom. Tatar predtým udržal puk v útočnom pásme, zamiešal s ním, elegantne ho pristavil na hokejku Sheu Webera a po jeho strele Danault z dorážky skóroval.

Hráči Vegas otočili vývoj a po zásahu Marka Stona zo 48. min viedli 4:2. Potom prišiel k slovu opäť Tatar, hoci jeho gól na 3:4 bol z veľkej miery aj dielom šťastia. Šesť a pol minúty pred koncom tretej tretiny hostia dohrávali presilovku a Stone v snahe odpáliť puk do bezpečia nastrelil Tatara do hrude.

Odtiaľ sa puk odrazil za chrbát brankára Vegas. Bol to štvrtý gól a jedenásty bod slovenského krídelníka v tejto sezóne NHL.

Domi pochválil brankára Kinkaida

Tatar ním naštartoval výsledkový obrat hostí. Brendan Gallagher neskôr vyrovnal na 4:4 a Max Domi po dvadsiatich šiestich sekundách predĺženia rozhodol o dvoch bodoch pre Montreal. Tatar celkovo odohral 17:14 min a pripísal si aj dva bodyčeky, jednu zablokovanú strelu a dve trestné minúty. Po zápase slovenský hráč vyzdvihol druhé víťazstvo svojho tímu u súpera v priebehu dvoch dní. V stredu Montreal uspel na ľade Arizony (4:1).

"Môžeme byť na to právom hrdí. Arizona hrala veľmi dobre a to isté platí aj o Vegas. Zaťali sme sa však a získali 4 body na tomto ´tripe´, čo je skvelé. Porozprávali sme sa, dosiahli góly a momentálne sme na dobrej ceste," uviedol Tomáš Tatar, cituje ho portál NHL.

"Odohrali sme veľký zápas, najmä náš brankár Keith Kinkaid chytal neuveriteľne. Dal nám šancu na víťazstvo a my sme na ňu odpovedali. Ukázali sme veľký charakter," podotkol Max Domi, strelec víťazného gólu Canadiens. "Je neprípustné, čo sa stalo. Oni hrali dva zápasy za sebou a my sme im v tretej tretine prenechali víťazstvo. Nestačí to, čo sme predviedli. Bolo toho málo," komentoval útočník Vegas Jonathan Marchessault.

"Predátori" premárnili vedenie

Aj druhý štvrtkový zápas NHL priniesol veľký obrat a predĺženie. Nashville viedol nad Calgary po dvoch tretinách 4:1 a ešte minútu a pol pred koncom tretej tretiny 5:4, ale bral iba jeden bod.

Kanadský tím nasmeroval za víťazstvom Mattthew Tkachuk, keď skóroval 39 sekúnd pred koncom riadneho hracieho času a potom aj dve sekundy pred záverom predĺženia.

"Mal som šťastie, že to tam padlo. Vedel som, že prebiehajú posledné sekundy a že sa treba ponáhľať. Nevedel som, či vôbec stihnem vystreliť, ale podarilo sa to," uviedol Matthew Tkachuk podľa portálu NHL.

Výsledky - NHL

štvrtok

Vegas - Montreal 4:5 po predĺžení (2:1, 0:1, 2:2 - 0:1)

* Tomáš Tatar (Montreal) odohral 17:14 min, 1 gól, 1 asistencia, 4 strely, 2 "hity", 1 zablokovaná strela, 2 trestné minúty

Nashville - Calgary 5:6 po predĺžení (2:1, 2:0, 1:4 - 0:1)





Zdroj: WebNoviny.sk © SITA Všetky práva vyhradené.

