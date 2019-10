Video: V Chicagu spomínali na Stana Mikitu, úvodné buly zápasu NHL hodila jeho manželka Jill

"Bol to jeden z najikonickejších hráčov, ktorý si kedy obliekal Blackhawks. Jeho talentu a láskavosti sa vyrovnali už iba jeho povaha a dobré srdce," charakterizoval Mikitu moderátor predzápasového ceremoniálu Pat Foley. "Bol to špeciálny človek nielen v rámci našej organizácie, ale v rámci celej komunity v Chicagu. V lete, keď sme ho stratili, to bolo pre nás ťažké. Toto je však pekná spomienka," pokračoval pre NHL.com tréner Chicaga Joel Quenneville.