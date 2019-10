Video: V Caroline a Chicagu padlo po 13 gólov, Tavares sa v drese Toronta blysol hetrikom

RALEIGH 8. októbra (WebNoviny.sk) - V gólovej prestrelke v Chicagu uspelo Toronto 7:6 po predĺžení a bol pri tom aj slovenský hokejista Martin Marinčin.

Dvadsaťšesťročný obranca nastúpil na ľad NHL prvýkrát v tejto sezóne a počas takmer 15 minút si pripísal jednu strelu, dva bodyčeky, jednu zablokovanú strelu a aj mínusový bod.

Tavares sa blysol hetrikom

V drese Toronta sa blysla prvým hetrikom letná posila z NY Islanders John Tavares, ale o víťazstve hostí rozhodol až po 19 sekundách predĺženia obranca Morgan Rielly.

"Snažím sa podávať vyrovnané výkony. Očakávam od seba veľa, keďže sa denne poctivo pripravujem s pukom aj bez neho. Veci sa zlepšujú, cítim to. Som na tom čoraz lepšie, ale viem, že je stále dostatok priestoru na výkonnostný rast," skonštatoval John Tavares.

Kane strelil dva góly za 55 sekúnd

Domácim nestačil ani heroický záver tretej tretiny v podaní Patricka Kanea, ktorý si dvoma gólmi v rozpätí 55 sekúnd vynútil predĺženie a zabezpečil pre svoj tím aspoň bod.

"Výborne sme sa vrátili v závere, ale chcelo to pridať ešte jeden gól v predĺžení. V tomto ohľade je to ťažká prehra," uviedol Patrick Kane na webe NHL.

"Bola to vzrušujúca zábava pre divákov, predviedli sme toho dosť veľa, čo by ich pobavilo. Na začiatku sme sa len dívali, ako hrá súpera, zrejme prílišný rešpekt. Akonáhle sme však začali hrať my, bolo to dobré," zhodnotil tréner Toronta

Sumáre NHL

nedeľa

Carolina - New York Rangers 8:5 (2:2, 2:2, 4:1)

Góly: 10. Foegele (Williams, Nečas), 15. Martinook (Williams, J. Staal), 30. J. Staal (Foegele, Slavin), 40. Ferland (Faulk), 46. Wallmark (Martinook, Svečnikov), 51. Svečnikov (Faulk, De Haan), 52. Foegele (Williams, J. Staal), 60. Teräväinen (Aho, Ferland) - 1. Vesey (K. Hayes, Fast), 7. Kreider (Howden, Namestnikov), 23. Vesey (Skjei, Chytil), 32. Bučnevič (DeAngelo, K. Hayes), 45. Kreider (DeAngelo, Fast)

Chicago - Toronto 6:7 po predĺž. (2:2, 1:2, 3:2 - 0:1)

Góly: 9. Toews (Kahun, Keith), 13. DeBrincat (Kahun, Keith), 26. Hayden (Jokiharju, Keith), 43. Manning (Seabrook, Kunitz), 59. P. Kane (Jokiharju, Schmaltz), 60. P. Kane (Jokiharju, Schmaltz) - 15. Kapanen (Matthews), 15. Matthews (Kapanen), 24. Tavares (Hyman, Rielly), 28. Tavares (Marner, Rielly), 50. Tavares (Marner), 59. Matthews (Marleau, Gardiner), 61. Rielly (Marleau, Matthews)

Martin Marinčin (Toronto) odohral 14:58 min, 1 strela, 2 "hity", 1 zablokovaná strela, 1 mínuska

Los Angeles - Detroit 4:2 (0:0, 2:1, 2:1)

Góly: 25. Kopitar (Kovaľčuk, Muzzin), 37. LaDue (Toffoli), 50. Iafallo (Kovaľčuk), 60. Iafallo (Toffoli, Martinez) - 29. Mantha (Athanasiou, Cholowski), 56. Larkin (Nyquist, Cholowski)

Zdroj: WebNoviny.sk © SITA Všetky práva vyhradené.

Pozrite si náš nový Magazín !