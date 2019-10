Video: Útok Alaphilippa ma prekvapil. Bol veľmi silný, priznal Sagan po 3. etape Tour de France 2019

8.7.2019 (Webnoviny.sk) - Mal to byť ďalší útok na etapové víťazstvo, ale napokon Peter Sagan nebol ani na pódiu pre trojicu najlepších. V 3. etape Tour de France hovoril pre slovenského šprintérskeho lídra tímu Bora-Hansgrohe stúpavý klasikársky záver v Épernay, lenže rovnaké ambície mali viacerí vyznávači šprintov do krátkych kopcov.

Alaphilippe zaútočil 16 km pred cieľom

Jeden z nich, Francúz Julian Alaphilippe, zaútočil 16 km pred cieľom na prémii III. kategórie Côte de Champillon (1,8 km, 6,6 %) a svoje sólo doviedol do úspešného konca. Sagan došiel v silnej skupine jedenástich prenasledovateľov s mankom 26 sekúnd na 4., čiže celkovo 5. mieste.

"Išiel som na plný plyn v nebezpečných stúpaniach na konci etapy, ale nestačilo to. Keď zaútočil Alaphilippe, prekvapilo ma to. Udržal to až do konca, patrí mu moja gratulácia. Predviedol veľmi silný útok," uviedol Peter Sagan, cituje ho oficiálny portál letour.fr.

Sagan už vlastní zelený dres

Sagana môže tešiť zisk líderskej pozície v bodovacej súťaže, kde útočí na rekordné siedme víťazstvo. Dosiaľ mu patrilo zelené tričko len zásluhou toho, že líder celkového poradia Holanďan Mike Teunissen uprednostnil cennejšie žlté.

Keďže však Sagan pozbieral v pondelok 26 bodov (9 bodov za 7. miesto na šprintérskej prémii, 17 bodov za 5. miesto v cieli etapy), so 76 bodmi sa dostal na čelo súťaže o zelený dres. Druhý je Austrálčan Michael Matthews s mankom 17 bodov. V celkovom poradí patrí Saganovi 18. priečka o minútu za novým lídrom Alaphilippom.

"Vždy to môže byť lepšie aj horšie. Mám len o pár bodov viac ako Michael Matthews. Nič ešte nie je hotové v súťaži o zelený dres. Do Paríža je ešte dlhá cesta. Už zajtra sa pokúsime uspieť v hromadnom šprinte," doplnil Peter Sagan.

