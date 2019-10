Video: Úradujúci šampión NBA prehral druhý domáci zápas po sebe, Harden zaznamenal 45 bodov

Rozohrávač James Harden 45 bodmi priviedol Houston k víťazstvu nad Bostonom 127:113. Pre 29-ročného rodáka z Los Angeles to bol šiesty zápas v sérii s viac ako 35 bodmi, čo sa naposledy podarilo jeho nedávnemu bývalému spoluhráčovi Carmelovi Anthonymu v apríli 2013. Harden vo štvrtok premenil celkovo 11 z 26 striel z poľa, do koša mu padlo 9 z 18 trojok. "Pri streľbe si verím a lopty tam padajú. Niekedy sa to nedarí, ale väčšinou som úspešný. Stále musím na sebe pracovať," komentoval Harden.