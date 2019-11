Video: Tsitsipas je prvým Grékom v semifinále Australian Open, po Federerovi zdolal aj Bautistu-Aguta

MELBOURNE 22. januára (WebNoviny.sk) - Grécky tenista Stefanos Tsitsipas postúpil do semifinále dvojhry mužov na úvodnom grandslamovom turnaji sezóny Australian Open v Melbourne.

Tsitsipas nasadený ako štrnásty si vo štvrťfinále poradil so Španielom Robertom Bautistom-Agutom (22.) za 3:15 h 7:5, 4:6, 6:4, 7:6 (2) a stal sa Súperom Tsitsipasa v súboji o postup do finále bude víťaz súboja Rafael Nadal (Šp.-2) - Frances Tiafoe (USA).

Môže nazrieť do Top 10 svetového rebríčka

V súboji hráčov, ktorí v osemfinále vyradili lanských finalistov Rogera Federera a Marina Čiliča, sa presadil útočnejší a agresívnejší štýl v podaní 20-ročného Gréka.

Historicky prvý grécky hráč v semifinále Australian Open zahral 22 es a až 68 víťazných úderov v porovnaní s 38 nevynútenými chybami. Tsitsipas mal slabšie premieňanie brejkbalov, ale napokon mu aj štyri brejky z 11 možností stačili na dosiahnutie najväčšieho úspechu na turnaji "veľkej štvorky".

Vlani na Wimbledone bol v osemfinále. Už teraz má istotu posunu z 15. na 12. miesto rebríčka ATP, v prípade postupu do finále zrejme po prvý raz nazrie do Top Ten.

Najmladší semifinalista od roku 2003

Tsitsipas je vo veku 20 rokov a 168 dní najmladším semifinalistom v Melbourne od roku 2003, keď ním bol Američan Andy Roddick (20 rokov a 149 dní). Celkovo v súčte všetkých štyroch grandslamových turnajov bol mladší v semifinále naposledy predtým Srb Novak Djokovič v roku 2007 na US Open (20 rokov a 110 dní).

"Stále snívam svoj sen, ale tvrdo som pracoval, aby som mohol byť v semifinále na tomto turnaji. Cítim emócie, ale zároveň viem, že ešte nemusí byť koniec. Nebolo jednoduché sa skoncentrovať na tento zápas po víťazstve nad Federerom. Médiá, sociálne siete a všetky tie tlaky okolo som sa snažil nevnímať a robiť len to, aby som sa čo najlepšie pripravil na štvrťfinálový zápas. Veľmi si vážim, že je tu so mnou v Melbourne moja rodina. Precestovali tisícky kilometrov a teraz sa môžu tešiť spolu so mnou," uviedol Stefanos Tsitsipas v prvom pozápasovom interview ešte na kurte.

Australian Open - dvojhra mužov - štvrťfinále Stefanos Tsitsipas (Gréc.-14) - Roberto Bautista-Agut (Šp.-22) 7:5, 4:6, 6:4, 7:6 (2)





Zdroj: WebNoviny.sk © SITA Všetky práva vyhradené.

Pozrite si náš nový Magazín !