Video: Triumf Realu 5:0 režíroval Benzema, Celta s Lobotkom v zostave tesne prehrala

31.10.2019 (Webnoviny.sk) - Víťazstvo futbalistov Realu Madrid nad tímom CD Leganés (5:0) v stredajšom stretnutí 11. kola španielskej La Ligy režíroval Karim Benzema. Francúzsky útočník už v úvodnej desaťminútovke pripravil zásahy pre brazílskeho tínedžera Rodryga a nemeckého záložníka Toniho Kroosa a po zmene strán premeneným pokutovým kopom zvýšil na priebežných 4:0.

Spokojný Benzema

Benzema sa v desiatich ligových vystúpeniach v aktuálnej sezóne podieľal na rovnakom počte gólov "bieleho baletu" - sedem sám strelil a na tri prihral. Takouto bilanciou sa v La Lige 2019/2020 nemôže pochváliť žiadny iný futbalista. Real aj vďaka 31-ročnému Lyončanovi zaznamenal najvyššie víťazstvo v tomto kalendárnom roku.

"Bol to pre nás dôležitý zápas. Začali sme veľmi dobre, strelili sme dva góly, čo nám uľahčilo hru. Neviem, či to bol náš najlepší výkon v sezóne, ale som spokojný s výsledkom, pretože sme strelili päť gólov a udržali čisté konto. Už je to dávno, čo sme ostatný raz dosiahli toľko gólov. Potrebovali sme takéto víťazstvo," vyhlásil na oficiálnom webe Realu tréner domácich Zinedine Zidane.

V zostave "bieleho baletu" aj Valverde

Kouč "Los Blancos" vyzdvihol aj spomenutého Benzemu a podotkol, že prínos tohto hráča je omnoho väčší než iba v strieľaní gólov. "Páči sa mi na ňom, ako dokáže fungovať s ostatnými spoluhráčmi, neprestajne bol v pohybe. Jeho výkon pre mňa nebol žiadne prekvapenie," dodal.

Šéf lavičky Realu postavil identickú základnú jedenástku ako minulý týždeň v zápase Ligy majstrov na ihrisku tureckého Galatasaraya Istanbul (1:0). Opäť sa v nej objavil Uruguajčan Federico Valverde, z ktorého sa čoraz viac stáva dôležitý pilier madridského stredu poľa.

"V súčasnosti dostáva veľa priestoru a odvádza skvelú prácu. Čo ma najviac ohromuje, že je na tom fyzicky veľmi dobre. Je rýchly a mimoriadne silný - smerom dopredu aj dozadu," poznamenal Zidane.

La Liga 2019/2020 - 11. kolo

streda

San Sebastián - Levante 1:2 (0:2)

Góly: 47. Willian José - 24. Bardhi, 40. Borja Mayoral

Valencia - Sevilla 1:1 (0:1)

Góly: 81. Sobrino - 45. Ocampos

Bilbao - Espanyol Barcelona 3:0 (2:0)

Góly: 4. a 17. Muniain, 79. G. Víctor (vlastný)

Betis Sevilla - Celta Vigo 2:1 (1:0)

Góly: 8. Emerson, 90. Fekir - 70. Iago Aspas (z pok. kopu)

* Stanislav Lobotka (Celta Vigo) odohral celý zápas

Real Madrid - Leganés 5:0 (3:0)

Góly: 7. Rodrygo, 8. Kroos, 24. Sergio Ramos (z pok. kopu), 69. Benzema (z pok. kopu), 90.+ Jovič





Zdroj: WebNoviny.sk © SITA Všetky práva vyhradené.

Pozrite si náš nový Magazín !