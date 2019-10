Video: Triumf FC Barcelona režírovali Messi a Alba, „kohútom“ zostala iba hrdosť na bojovnosť

LONDÝN 4. októbra (WebNoviny.sk) - Futbalisti FC Barcelona prerušili sériu troch zápasov bez víťazstva vo veľkom štýle. Lionel Messi a Jordi Alba režírovali pôsobivý triumf Kataláncov nad domácimi hráčmi Tottenhamu (4:2).

Na slávnom Wembley strelil Messi dva góly a Alba asistoval pri troch presných zásahoch. Domácim slúži ku cti, že zápas "nezabalili" ani za stavu 0:2 a 1:3, ale kvalita bola jednoznačne na strane hostí.

"Po niekoľkých slabších výsledkoch sme sa potrebovali nakopnúť. Myslím si, že sa nám to podarilo. Vedeli sme, že nás čaká kľúčový zápas v skupine, lebo sme hrali vo Wembley a proti Tottenhamu, Zvládli sme to výborne a verím, že fanúšikovia sa tešia spolu s nami," vravel tréner FC Barcelona Ernesto Valverde po zápase pre BT Sport.

Úvodný gól už v 92. sekunde

Hosťom zahrala do karát chyba brankára Huga Llorisa a gólová koncovka Philippeho Coutinha už po 92 sekundách od úvodného výkopu.

V čase, keď Coutinho namieril do poloodkrytej bránky, bol francúzsky brankár "Spurs" na hranici šestnástky, kde predtým prehral súboj s Albom. Coutinho strel najrýchlejší gól FCB v LM od roku 2005, keď Mark van Bommel skóroval už po 36 sekundách. Druhý úder domácim zasadil Ivan Rakitič po 28 minútach, keď sa halfvolejom oprel do lopty spoza šestnástky a tá si od žrde našla cestu do siete.

"Keď dostanete gól ani nie po dvoch minútach, zmení to všetko. Emócie boli prehnane veľké, najmä keď si uvedomíte, že hráte proti Messimu a Suaárezovi a tak rýchlo inkasujete. Gratulujem však svojim hráčom, že hrali oduševnene a napriek zlému vývoju sa dostali naspäť do zápasu. Som na nich hrdý, ich snaha bola enormná," vyhlásil tréner Tottenhamu Mauricio Pochettino.

Messiho 104. presný zásah v Lige majstrov

Domácich dostal prvýkrát späť do zápasu v 52. min reprezentačný útočník Harry Kane, ktorý po peknom zaseknutí obstrelil brániaceho obrancu aj brankára súpera. O štyri minúty neskôr zvýšil na rozdiel dvoch gólov pre hostí Messi, ktorý si umne nabehol do stredu šestnástky a bez prípravy ľavačkou strelil svoj 104. gól v Lige majstrov.

Na druhej strane odpovedal Messiho krajan Erik Lamela v 66. min utešeným gólom spoza šestnástky, ale posledné slovo mal v samom závere zápasu predsa len slávnejší z Argentínčanov. Ďalšia výborná prihrávka Albu do voľného priestoru znamenala výsledkovú pečať na 4:2 pre favorita. Messiho 22. gól proti anglickým tímom v LM bol zároveň jeho 64. zásahom v 65. zápase skupinovej fázy tejto súťaže.

"Trochu sme sa obávali tohto zápasu. Nikdy nie je ľahké hrať u súpera v Lige majstrov a najmä ak ním je Tottenham. Zvládli sme to a najmä prvý polčas bol v našom podaní výnimočný. Všetko sa odvíjalo podľa našich predstáv," povedal Lionel Messi pre Movistar.

Na otázku, či sa v tejto sezóne konečne podarí jeho tímu preklenúť štvrťfinálový strop z ostatných troch sezón LM, 31-ročný Argentínčan odpovedal: "Liga majstrov je zákusok pre každého hráča, ale my chceme vyhrať aj španielsku ligu a tiež domáci pohár. Budeme bojovať na všetkých troch frontoch."

Piqué odohral 100. zápas v Lige majstrov

Práve Messi je jedným z trojice hráčov FCB, ktorí zažili v roku 2011 vo Wembley víťazné finále Ligy majstrov a teraz sa tam opäť predstavili proti anglickému tímu. Vtedy pred siedmimi rokmi FC Barcelona zdolal Manchester United 3:1 a jeden z gólov strelil práve Messi.

Zostávajúcimi dvoma pamätníkmi v súčasnej zostave sú Gerard Piqué a Sergio Busquets. A ešte jedna štatistická zaujímavosť. "Piqué proti Tottenhamu absolvoval stý zápas v Lige majstrov. Na túto hranicu sa dostal ako desiaty španielsky futbalista v histórii," pripomína BBC Sport.

Zatiaľ čo FC Barcelona je so 6 bodmi na čele B-skupiny Ligy majstrov, Tottenham zostal bez bodu na 3. mieste. A keďže plný počet 6 bodov z dvoch zápasov má aj milánsky Inter, šance na postup do vyraďovacej fázy sa pre Spurs rapídne znížili. "Sme sklamaní z výsledku, ale hrdí na našu bojovnosť. Teraz nás čakajú dva dôležité zápasy proti Eindhovenu, ktoré musíme zvládnuť," skonštatoval Harry Kane.





Zdroj: WebNoviny.sk © SITA Všetky práva vyhradené.

