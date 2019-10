Video: Tréner Maurice má 700. víťazstiev v NHL, Tatar skóroval a v akcii bol aj Jurčo

21.10.2019 (Webnoviny.sk) - Slovenský hokejový útočník Tomáš Tatar strelil tretí gól v tejto sezóne NHL, ale prehru Montrealu na ľade Minnesoty 3:4 neodvrátil. Tatar odohral 16:25 min a presilovkovým gólom v 23. min vyrovnal na priebežných 1:1. Brankárom odrazený puk strelou bez prípravy upratal do odkrytej časti bránky. Tatar má po deviatich zápasoch sedem bodov (3+4) a je suverénne najproduktívnejší Slovák v profilige.

Brankár Dubnyk mal 30 zákrokov

Minnesota vyhrala iba po druhý raz, postaral sa o to gólom 7:04 min pred koncom tretej tretiny Zach Parise. Jej brankár Devan Dubnyk mal 30 zákrokov.

"Musíme si zapamätať tento pocit. Musíme presvedčiť sami seba, že chceme víťaziť," uviedol útočník Minnesoty Jason Zucker na webe nhl.com. "Brankár Kinkaid bol náš ďaleko najlepší hráč v tomto zápase. Ak by sme ho nemali, mohli sme to ´zabaliť´ už po prvej tretine. On nám dal svojimi zákrokmi šancu, ktorú sme nevyužili," soptil tréner Montrealu Claude Julien.

Jeho náprotivok Bruce Boudreau dosiahol 542. víťazstvo v zápase NHL, čím sa vyrovnal Billymu Reayovi na 23. mieste historických tabuliek.

Maurice s historickým míľnikom

V nedeľu bol zo slovenských hokejistov v hre aj Tomáš Jurčo. Jeho Edmonton prehral vo Winnipegu 0:1 po samostatných nájazdoch a Jurčo strávil na ľade najmenej minút spomedzi všetkých hráčov (8:15). Po prvý raz v tejto sezóne sa stalo, že nebodoval ani jeden z jeho dvoch hviezdnych spoluhráčov Connor McDavid - Leon Draisaitl. Málokedy sa stáva, že zápas prinesie dve čisté kontá brankárov.

Gólman Winnipegu Connor Hellebuyck si s 28 zákrokmi pripísal 15. shutout v kariére, jeho náprotivok Mike Smith s 23 zákrokmi tridsiaty deviaty. Oveľa väčší historický míľnik dosiahol tréner Jets Paul Maurice. Stal sa iba siedmym koučom v histórii so 700 víťazstvami na konte. Medzi aktívnymi trénermi je dokonca tretí za Joelom Quennevillom (892) a Barrym Trotzom (813).

"Keď začínate v NHL, rozmýšľate nad tým, že chcete odkoučovať 500 zápasov. O tisícke som ani len neuvažoval. Po mojom príchode do Winnipegu sa tie čísla začali hromadiť. V posledných rokoch trénujem skvelé tímy a víťazstvá pribúdajú. Stále sa cítim mladý a ešte chvíľu chcem pri tom zostať," cituje 52-ročného Paula Mauricea portál NHL.

Výsledky - NHL

nedeľa

Minnesota - Montreal 4:3 (1:0, 1:2, 2:1)

* Tomáš Tatar (Montreal) odohral 16:25 min, 1 gól, 4 strely

Winnipeg - Edmonton 1:0 po sam. nájazdoch (0:0, 0:0, 0:0 - 0:0, 1:0)

* Tomáš Jurčo (Edmonton) odohral 8:15 min, bez zápisu

Chicago - Washington 3:5 (0:1, 1:1, 2:3)

Anaheim - Calgary 1:2 (0:0, 1:1, 0:1)

New York Rangers - Vancouver 2:3 (0:3, 1:0, 1:0)





