Video: Tréner Hapal povolal na záver kvalifikácie o Euro 2020 aj Hamšíka a Škriniara

5.11.2019 (Webnoviny.sk) - Tréner slovenskej futbalovej reprezentácie Pavel Hapal nominoval na záverečné dva zápasy E-skupiny kvalifikácie o postup na budúcoročné majstrovstvá Európy proti vicemajstrom sveta z Chorvátska (16. novembra v Rijeke) a mužstvu Azerbajdžanu (19. novembra v Trnave) dovedna 24 hráčov.

Tabuľku vedú Chorváti

V menoslove 50-ročného rodáka z moravského Kroměříža sú všetci hráči z kostry tímu - brankár Martin Dúbravka, obrancovia Peter Pekarík a Milan Škriniar, ako aj záložníci Stanislav Lobotka, Juraj Kucka a kapitán Marek Hamšík.

Pred slovenským mužstvom stojí mimoriadne náročná skúška. Pred kvalifikačným "finále" sú na čele tabuľky "éčka" Chorváti so 14 bodmi, za nimi sa vo dvojbodových rozostupoch nachádzajú Maďari, Slováci a Walesania a na chvoste zatiaľ jednobodový Azerbajdžan.

Chorváti a Maďari majú pred sebou už len jedno stretnutie, kým ďalšie tri tímy ešte po dva zápasy.

Postupová matematika

Čo sa týka Slovákov, úplnú istotu postupu, dokonca z prvého miesta v E-skupine, budú mať iba v prípade, keď zvíťazia v Chorvátsku a potom aj doma nad Azerbajdžanom. V takom prípade by zakončili kvalifikáciu so 16 bodmi, Maďari by sa dostali maximálne na 15 a Chorváti by zostali na 14 bodoch.





Túto hranicu môžu za predpokladu plného bodového zisku vo zvyšných dvoch dueloch dosiahnuť aj Walesania. V prípade, že slovenskí reprezentanti nezvíťazia v Rijeke, ich šance už budú stáť či padať na tom, ako zahrajú ďalší súperi.

Nominácia slovenskej futbalovej reprezentácie na zápasy E-skupiny kvalifikácie o postup na ME 2020 proti Chorvátsku a Azerbajdžanu Brankári: Martin Dúbravka (Newcastle United/Angl.), Dominik Greif (ŠK Slovan Bratislava), Marek Rodák (FC Fulham/Angl.)

Obrancovia: Peter Pekarík (Hertha Berlín/Nem.), Ľubomír Šatka (Lech Poznaň/Poľ.), Denis Vavro (Lazio Rím/Tal.), Milan Škriniar (Inter Miláno/Tal.), Martin Valjent (RCD Mallorca/Šp.), Norbert Gyömbér (Perugia Calcio/Tal.), Dávid Hancko (AC Sparta Praha/ČR)

Stredopoliari: Stanislav Lobotka (Celta Vigo/Šp.), Patrik Hrošovský (KRC Genk/Belg.), Ján Greguš (Minnesota United/MLS), Juraj Kucka (Parma Calcio 1913/Tal.), Ondrej Duda (Hertha Berlín/Nem.), Matúš Bero (Vitesse Arnhem/Hol.), Marek Hamšík (Ta-lien I-fang/Čína), László Bénes (Borussia Mönchengladbach/Nem.), Albert Rusnák (Real Salt Lake/MLS), Róbert Mak (Zenit Petrohrad/Rus.), Lukáš Haraslín (Lechia Gdansk/Poľ.)

Útočníci: Michal Ďuriš (Anorthosis Famagusta/Cyp.), Róbert Boženík (MŠK Žilina), Samuel Mráz (Bröndby Kodaň/Dán.)

