Video: Trenčania boli po prehre v Larnake sklamaní, koniec v pohárovej Európou mrzel aj Moniza

LARNAKA 31. augusta (WebNoviny.sk) - Slovenský fortunaligový klub AS Trenčín sa nepredstaví v skupinovej fáze Európskej ligy 2018/2019. Stopku mu vystavil cyperský tím AEK Larnaka, ktorý minulý týždeň a vo štvrtkovej odvete play-off kontinentálneho pohára číslo dva zvíťazil doma jednoznačne 3:0.

Mužstvo spod Čákovho hradu v tohtosezónnej edícii postupne vyradilo čiernohorské mužstvo Budučnost Podgorica, poľský Górnik Zabrze aj holandský Feyenoord Rotterdam. Na Afroditinom ostrove sa však trenčiansky sen rozplynul.

"Ťažko sme sa dostávali do zápasu. Skorý inkasovaný gól nás trochu prekvapil, narušilo nám to koncepciu. Cez prestávku sme si povedali, že dva góly je v našich silách streliť a na začiatku druhého polčasu to vyzeralo lepšie z našej strany. Tretí gól nás už ´zarezal´. Ťažko sa mi to hodnotí, ale bolo vidieť, že hráči súpera majú skúsenosti. Vedeli si nabehnúť, prihrať, zakryť loptu, necítil som z nich, žeby boli v nejakej situácii splašení," vyhlásil po stretnutí pred zástupcami slovenských médií brankár Trenčína Igor Šemrinec.

Domáci skórovali už v prvej minúte

Tridsaťročný rodák z Bojníc vyťahoval loptu zo siete už v 1. min duelu, len po niekoľkých sekundách ho prekonal austrálsky zakončovateľ AEK Apostolos Giannou. V 36. min zvýšil na 2:0 pre domácich krásnou strelou do "vinkľa" Španiel Acorán Barrera Reyes a po prestávke v 65. min spečatil triumf Cyperčanov svojím druhým gólom v zápase Giannou.



"Všetci sme sklamaní a smutní, boli sme kúsok od skupinovej fázy. Je to škoda, myslím si, že to bolo priechodné. Na druhej strane sme urobili tri predkolá, prešli sme cez Feyenoord, ale teraz cítime veľký smútok. Boli sme blízko. Nemusí sa to už zopakovať," doplnil Šemrinec.

Prehra a rozlúčka s pohárovou Európou veľmi mrzeli aj kormidelníka Trenčanov Ricarda Moniza. "Táto prehra je čierna škvrna na pôsobení Trenčína v Európskej lige. Larnaka mala veľa šancí, Šemrinec nas napriek inkasovaným gólom v mnohých prípadoch podržal. U súpera treba využívať šance, ale my sme to nedokázali. Aj za stavu 0:2 stačilo streliť dva góly a postúpili by sme. Žiaľ, nestalo sa a v Európe končíme," smútil po stretnutí 54-ročný Holanďan.

Kleščík sa dostáva do zápasovej praxe

Trenčania ukončili sériu 36 súťažných zápasov s minimálne jedným streleným gólom, ostatný raz vyšli strelecky naprázdno ešte v 4. kole Slovnaft Cupu 2017/2018 v Medzeve (0:1).

"Boli sme blízko niečoho, na čo sme dreli tri mesiace a dnes sme to stratili. Je to sklamanie. Pozitívne je len to, že som už fit a dostal som sa na ihrisko. Vedeli sme, že začiatok zápasu si treba postrážiť, napriek tomu oni rýchlo strelili gól a neskôr aj druhý. Aj za stavu 0:2 som veril, že sme schopní dať dva góly a vrátiť sa do zápasu. Nepodarilo sa nám to, vyšli sme strelecky naprázdno po dlhšom čase. Teraz, keď sme to potrebovali, tie góly neprišli. Bolo to o skúsenostiach Larnaky, ale nielen o nich. Prehrali sme aj v mikrodetailoch, keď sme zaváhali v defenzíve a oni v nej boli kompaktní. Súper postúpil zaslúžene," poznamenal kapitán AS Peter Kleščík, ktorý sa po dlhodobom zranení dostáva do zápasovej praxe. V Larnake nastúpil v priebehu druhého dejstva.

Veľa nevynútených chýb

Trenčania účinkovali v play-off EL aj v sezóne 2016/2017. Proti rakúskemu Rapidu Viedeň vtedy doplatili najmä na domácu prehru 0:4 z úvodného zápasu. Následné víťazstvo 2:0 u súpera už nebolo nič platné.

"Niečo sme si pred zápasom povedali a už po pol minúte sme dostali gól... Keď si niečo povieme, treba to aj rešpektovať na ihrisku. Každý musí vedieť, akú má úlohu. Vedeli sme však, že ak dostaneme gól a potom vyrovnáme, nič sa nedeje. Malo nás to nakopnúť, aj sme sa trochu zlepšili. Celkovo sme však mali veľa nevynútených chýb, ťažko sa nám behalo. Dnes to bola ťažoba," priznal Jakub Paur, ktorý opäť nastúpil v stopérskej svojici s Martinom Šulekom.

Slovensko-cyperské súboje

Aj po tejto slovensko-cyperskej vzájomnej konfrontácii v pohárovej Európe majú lepšiu bilanciu Cyperčania. Tí boli doteraz úspešnejší v štyroch prípadoch vrátane úspechu AEK Larnaka proti AS Trenčín.

Slovenskí zástupcovia už dvakrát stroskotali na tíme APOEL Nikózia - Slovan Bratislava v 3. predkole LM 2011/2012 a FK Senica v 2. predkole EL 2012/2013.

V ročníku 1999/2000 bol nad sily bratislavského Slovan v 2. predkole LM Anorthosis Famagusta. Slovenské tímy prekonali tie cyperské iba vo dvoch prípadoch, aj to v dnes už neexistujúcich súťažiach.

MFK Dubnica v roku 2003 zvládol v 1. kole Pohára Intertoto prekážku v podobe Olympiakosu Nikózia. DAC Dunajská Streda prešiel v predkole Pohára víťazov pohárov 1987/1988 cez AEL Limassol.

