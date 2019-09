Video: Toronto s Marinčinom takmer zmazalo manko 0:5, Sekera s asistenciou a plusovým bodom

EDMONTON 14. marca (WebNoviny.sk) - Slovenský hokejista Andrej Sekera si pripísal asistenciu, ale Edmonton na domácom ľad nestačil na New Jersey 3:6 v stredajšom stretnutí NHL.

Rodák z Bojníc absolvoval viac ako 18 minút a svoje štatistiky rozšíril aj o jednu "plusku", tri strely na bránku a 1 "hit". Tridsaťdvaročný bek sa podieľal na treťom góle svojho tímu v 40. min, keď na priebežných 3:5 upravil obranca Matthew Benning.

Pre Sekeru to bol iba druhý bod v aktuálnej sezóne. Dve asistencie dosiahol hviezdny útočník Oilers Connor McDavid a v tretej sezóne po sebe pokoril stobodovú métu, iba ako 19. hráč v histórii súťaže.

Deväť gólov v Toronte

Martin Marinčin odohral takmer 16 minút pri nezdare Toronta na vlastnom ľade s Chicagom 4:5. Dvadsaťsedemročný obranca ohrozil súperovho gólmana dvoma streleckými pokusmi.

Duel bol poriadne divoký, Chicago si do 33. min utvorilo päťgólové vedenie, z toho štyri góly strelili hostia už v úvodnej časti hry.

Ešte v závere prostredného dejstva skóroval útočník Toronta Andreas Johnsson. V tretej tretine hráči Maple Leafs pridali ďalšie tri zásahy a dotiahli sa na rozdiel jediného gólu, vyrovnať sa im však už nepodarilo.

Chicago striedalo brankára

Toronto v tretej časti zápasu vyslalo na bránku súpera 29 striel. "Dôležité je, že sme získali dva body. V prvých dvoch tretinách sme hrali veľmi dobre, potom sme ubrali a bolo to tesné, ale dôležité je, že máme tie body. Stále hráme o play-off, takže už sa musíme pripraviť na ďalší zápas," zhodnotil podľa nhl.com útočník Blackhawks Brendan Perlini, ktorý ku gólu pridal dve asistencie.

Bránku Chicaga chránil v tretej tretine Collin Delia, ktorý po druhej dvadsaťminútovke nahradil skúseného Coreyho Crawforda. "Trvalo to celú večnosť. Záverečné sekundy išli veľmi pomaly, cítil som sa, akoby to bola aspoň pol hodina. Po zápase som bol poriadne spotený. Chytal som iba jednu tretinu, ale naozaj to bolo ako celý zápas," povedal 24-ročný brankár.

Sumáre NHL

streda

Toronto - Chicago 4:5 (0:4, 1:1, 3:0)

Góly: 39. A. Johnsson (Rielly, W. Nylander), 48. Matthews (A. Johnsson, W. Nylander), 51. Rielly (Matthews, Marner), 59. Tavares (Marner) - 4. Keith (Saad, Perlini), 13. Perlini (D. Strome, E. Gustafsson), 18. Kahun (P. Kane, Anisimov), 19. Saad (Sikura), 33. DeBrincat (Perlini, D. Strome)

Martin Marinčin (Toronto) 15:51 min, 2 strely na bránku

Edmonton - New Jersey 3:6 (2:2, 1:3, 0:1)

Góly: 10. Gagner (Khaira, Benning), 15. Chiasson (McDavid, Klefbom), 40. Benning (McDavid, SEKERA) - 8. Agostino (A. Greene, Rooney), 20. Zajac (Severson), 27. Severson (Stafford, C. Carrick), 33. Quenneville (Gabriel, Butcher), 37. Rooney (Agostino, Palmieri), 53. Coleman (A. Greene)

Andrej Sekera (Edmonton) 18:09 min, 0+1, +1, 3 strely na bránku, 1 "hit"

Vancouver - New York Rangers 4:1 (0:0, 3:0, 1:1)

Góly: 27. Boeser (Leivo, Horvat), 30. Motte (Edler, Markström), 30. Motte (Roussel), 60. Virtanen (Pearson, Stecher) - 51. Bučnevič (Zibanejad, DeAngelo)





