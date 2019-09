Video: Toronto nečakane zakoplo proti Brooklynu, Golden State vyučoval v Milwaukee

NEW YORK 8. decembra (WebNoviny.sk) - Basketbalisti Golden State prerušili sériu piatich prehier na palubovkách súperov v NBA. V piatkovom súboji obhajca titulu zvíťazil v Milwaukee 105:95 a uštedril Bucks ôsmu prehru v sezóne. Až piati hráči Warriors dosiahli dvojciferný počet bodov, 20-bodoví boli Klay Thompson a Stephen Curry.

Hlavný rozdiel bol v premieňaní trojkových pokusov. Hostia boli úspešní 19-krát zo 48 striel spoza oblúka (úspešnosť 41%), kým domáci len 7-krát z 39 (18%).

"Dobrý pocit, nebudem klamať. Defenzíva nebola až taká dobrá, ale udržali sme súpera na slabej úspešnosti trojok," skonštatoval Klay Thompson.

Domáci líder Jannis Antetokunmpo bol s 22 bodmi najlepším strelcom zápasu, pridal aj 15 doskokov, ale druhý tím východnej konferencie nezvíťazil. "Máme za sebou rozpačité týždne, preto pre nás veľa znamená toto víťazstvo," uviedol tréner Warriors Steve Kerr.

Líder NBA z Toronta nečakane zakopol. V New Yorku Raptors prehrali s Brooklynom 105:106 po predĺžení, keď 64 sekúnd pred koncom nadstavenej päťminútovky rozhodol pivot Jarrett Allen. Hosťom potom nepadli dve trojky. Nets ukončili sériu ôsmich prehier v tejto sezóne a dokonca dvanástich proti Torontu.

Nad týmto súperom vyhrali po tri a pol roku. Favoritovi nepomohlo ani 32 bodov a 5 trojok z ruky Kawhiho Leonarda. "Naozaj sme to veľmi potrebovali. Vedeli sme, ako na to, a dosiahli sme to. Teraz už len pokračovať v podobnom duchu," vravel najlepší strelec Brooklynu, 29-bodový D´Angelo Russell.

