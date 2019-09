Video: Toronto je stále na čele NBA, Lakers podľahli Orlandu a Butler trojkou rozhodol o triumfe 76ers

LOS ANGELES 26. novembra (WebNoviny.sk) - Basketbalisti Toronta zvíťazili v nedeľňajšom dueli zámorskej NBA na domácej palubovke nad Miami 125:115 a stále si držia vedúcu pozíciu vo Východnej konferencii i celej súťaži. Raptors strelecky potiahol krídelník Kawhi Leonard 29 bodmi, pridal k nim aj 10 doskokov.

Dvadsaťsedemročný rodák z Los Angeles si tiež pripísal prvú technickú chybu v kariére za hádku s arbitrami. "Rozhodcovia robia, čo môžu, ale dnes som niekoľkokrát cítil, že ma určite faulovali," povedal Leonard. Hosťom nestačilo ani 35 bodov veterána Dwyana Wada.

Philadelphia prehrávala na ihrisku v Brooklyne celý duel, až prišiel 2,3 sekundy pred koncom nový hráč 76ers Jimmy Butler a trojkou rozhodol o víťazstve hostí 127:125.

"Aby som povedal pravdu, mohol to byť ktokoľvek. Spoluhráči do mňa vkladajú veľkú dôveru, ale to isté platí opačne. Aj ich zásluhou sme sa vrátili do zápasu," povedal Butler, ktorého tím musel doťahovať 20-bodové manko. Dvadsaťdeväťročný donedávna hráč Minnesoty zakončil duel 34 bodmi a 12 doskokmi.

Los Angeles Lakers asi nevedia hrať proti Orlandu, s hráčmi Magic prehrali aj druhý zápas v tejto sezóne, tentokrát doma 104:108.

Vo farbách hostí najviac žiaril pivot Nikola Vučevič, ktorý dosiahol 31 bodov, 15 doskokov a 7 asistencií. "Snažíme sa niečo vybudovať a víťazstvá ako toto nám to skutočne pomáhajú napĺňať," komentoval Vučevič. Najlepším strelcom domáceho družstva bol LeBron James s 24 bodmi.

Sumáre NBA nedeľa Los Angeles Lakers - Orlando 104:108 (29:19, 23:32, 19:35, 33:22) Najviac bodov: L. James 24, Kuzma 21, Ingram 17 - Vučevič 31 (15 doskokov), A. Gordon 17, Ross 16 Detroit - Phoenix 118:107 (27:32, 35:28, 21:24, 35:23) Najviac bodov: Drummond (16 doskokov, 5 ziskov) a R. Jackson po 19, B. Griffin 16 (11 asistencií) - D. Booker 37, Ayton 25 (13 doskokov), Jamal Crawford 12 Atlanta - Charlotte 124:123 (32:43, 33:23, 35:31, 24:26) Najviac bodov: J. Collins 23 (11 doskokov), Bazemore 20, Trae Young 18 - Monk 26 (7 trojok), Walker 22, Marvin Williams 20 (13 doskokov) Brooklyn - Philadelphia 125:127 (32:25, 36:29, 34:35, 23:38) Najviac bodov: Russell 38, Dinwiddie 31, J. Allen 17 (10 doskokov) - Butler 34 (12 doskokov, 5 trojok), Embiid 32 (12 doskokov), Shamet 16 Memphis - New York 98:103 (26:21, 26:22, 19:35, 27:25) Najviac bodov: M. Gasol 27 (5 blokov), Conley 23 (11 asistencií), Jaren Jackson 16 (7 blokov) - Hardaway 22, Kanter 21 (26 doskokov), Mudiay 17 Toronto - Miami 125:115 (36:29, 27:25, 38:35, 24:26) Najviac bodov: K. Leonard 29 (10 doskokov), Siakam 21, Valančiunas 17 (10 doskokov) - Wade 35, J. Richardson 19, Adebayo 16 (21 doskokov) Sacramento - Utah 112:133 (26:30, 24:29, 30:32, 32:42) Najviac bodov: Bogdan Bogdanovič 20, Bagley 18, Fox 13 - Rubio 27, Ingles a Gobert (15 doskokov) po 18 Portland - Los Angeles Clippers 100:104 (28:24, 30:21, 16:38, 26:21) Najviac bodov: Lillard 30, McCollum 18, E. Turner 17 - T. Harris 34 (11 doskokov), Gallinari 17, Harrell 14 (10 doskokov)





Zdroj: WebNoviny.sk © SITA Všetky práva vyhradené.

Pozrite si náš nový Magazín !