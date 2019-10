Nie je nič krajšie, ako jasný biely úsmev. Za povlak na našich zuboch môže predovšetkým káva, čaj alebo cigarety a podobne.

V rôznych bielidlách, ktoré dostať na trhu, sa koncentruje vysoký podiel peroxidu vodíka, ktorý práve zuby poškodzuje.

Ale je tu dobrá správa, pretože existuje prírodná metóda bielenia zubov, ktorú vám prezradí tento muž.

Hlavnou zložkou, ktorú budete potrebovať, je kurkuma, resp. kurkumový prášok. Ďalšou prírodnou zložkou je kokosový olej, ktorý teraz už dostať naozaj takmer všade. No a do tretice to je mäta pieporná. Stačí len pár jej kvapiek a bielica zubná pasta je na svete. A bez všelijakých chemikálií.

Čo budete potrebovať:

– kurkumový prášok





– kokosový olej





– pár kvapiek mäty piepornej





Zmiešajte lyžičku kurkumovéh prášku, lyžičku kokosového oleja a pár kvapiek mäty piepornej. Z týchto troch prísad vám vznikne oranžová pasta. Potom si ju dajte na kefku a pravidelne ňou umývajte svoje zuby. Čoskoro uvidíte výsledok. Budete prekvapení, ako vám dokážu prírodné zložky tak bezpečne vybieliť vaše zuby.





Video: Tento muž vám prezradí, ako účinne vybieliť zuby





