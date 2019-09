Video: Tatarov Montreal strelil šesť gólov, vyhrala aj Černákova Tampa a Pánik asistoval

"Bol to vyrovnaný zápas. Nebolo jasné, ktorým smerom sa to bude vyvíjať, ale chlapci zobrali zodpovednosť do vlastných rúk, z čoho vyplynulo, že sa nám podarilo udržať vedenie 2:1 po dvoch tretinách. V záverečnej časti sme poistili víťazstvo ďalším gólom. Som hrdý na svojich zverencov," povedal podľa nhl.com tréner Sabres Phil Housley. "Prehrávame aj víťazíme ako tím. Opakovane robíme chyby, z ktorých pramenia góly v našej sieti," dodal kouč Arizony Rick Tocchet.