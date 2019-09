Video: Tatarov Montreal schytal debakel od „divochov“, Pánik s mínuskou a rozdal štyri „hity“

BOSTON 12. decembra (WebNoviny.sk) - Hokejisti Arizony so slovenským útočníkom Richardom Pánikom podľahli domácemu Bostonu tesne 3:4 v utorňajšom stretnutí severoamerickej NHL.

V bránke víťazného tímu sa nepredstavil Jaroslav Halák, "svätyňu" Bruins strážil Tuukka Rask, ktorý napokon kryl 30 striel súpera.

Hrdinom Bostonu a prvou hviezdou stretnutia bol 30-ročný krídelník Brad Marchand, ktorý strelil dva góly a pripísal si aj jednu asistenciu. Troma bodmi (1+2) sa prezentoval aj český útočník David Pastrňák.

Boston otočil zápas

Arizona po prvej tretine viedla 2:0, Boston strhol vedenie na svoju stranu štyrmi gólmi v priebehu piatich minút v druhej tretine.

"Hrali sme dobrý hokej asi 50 minút. Myslím si, že to bol z našej strany dobrý zápas. Viedli sme o dva góly, neskôr sme sa znovu bili o vyrovnanie. Prísť o dvojgólové vedenie je celkom frustrujúce. Nemôže sa to stávať. Stále sa učíme," povedal podľa nhl.com tréner Coyotes Rick Tocchet.

Boston nad Arizonou triumfoval už štrnástykrát po sebe, Coyotes zdolali Bruins naposledy ešte 9. októbra 2010. Slovenský krídelník Richard Pánik absolvoval 18:12 min a do štatistík si pripísal jednu "mínusku". Prezentoval sa aj jednou strelou na bránku a 4 "hitmi".

Montrealu sa nič nedarilo

Z víťazstva sa netešil ani Tomáš Tatar, Montreal prehral na ľade Minnesoty jasne 1:7. Dvadsaťosemročný útočník odohral 17:05 min a na súperovho brankára vyslal tri strely. Minnesota ťažila najmä z využívania presilových hier, v početnej výhode sa presadila až štyrikrát. Jeden zásah pridali hráči Wild aj vo vlastnom oslabení, skóroval Charlie Coyle.

Pre Minnesotu to bolo iba druhé víťazstvo v ostatných siedmich zápasoch. "V oslabení sme neuhrali vôbec nič, v presilovkách sme zase mali bilanciu -1, za rovnovážneho stavu naša hra nebola o nič lepšia... Myslím si, že to hovorí za všetko, nebol to z našej strany dobrý zápas," soptil kouč Canadiens Claude Julien.

Wild viedli v 41. min už 6:0, Montreal sa dočkal prvého zásahu až v 43. min. "Nič sa nám nedarilo. Je to pre nás sklamanie, ale takýto výsledok je spravodlivý. Nemyslím si, že by sme v tejto sezóne zažili podobný zápas, takže teraz je príležitosť ukázať našu vnútornú silu a ísť ďalej. Nie je to však nič príjemné, azda nás to nezlomí," dodal útočník Montrealu Brendan Gallagher.

Sumáre NHL

utorok

Boston - Arizona 4:3 (0:2, 4:1, 0:0)

Góly: 29. Heinen (Forsbacka-Karlsson, Donato), 30. Pastrňák (Marchand, Krejčí), 32. Marchand (Pastrňák, Krejčí), 34. Marchand (Krejčí, Pastrňák) - 13. Schmaltz (Ekman-Larsson, Keller), 14. Cousins (Goligoski, J. Archibald), 35. Bunting

Richard Pánik (Arizona) 18:12 min, -1, 1 strela na bránku, 4 "hity"

Buffalo - Los Angeles 4:3 po predĺžení (1:1, 0:2, 2:0 - 1:0)

Góly: 14. Girgensons, 44. Eichel (Ristolainen, Skinner), 48. Johan Larsson (Pilut, Rodrigues), 62. Skinner (Ristolainen, Eichel) - 7. Muzzin (Kopitar, Iafallo), 21. Luff (Muzzin), 33. Kempe (Leipsic, Forbort)

Carolina - Toronto 1:4 (0:1, 1:1, 0:2)

Góly: 33. Williams (Aho, V. Rask) - 9. Ennis (F. Gauthier, Dermott), 34. Rielly (Matthews, W. Nylander), 46. Marleau (W. Nylander, Kadri), 49. Tavares (Marner)

Columbus - Vancouver 2:3 (1:0, 0:0, 1:3)

Góly: 1. S. Jones (Panarin, Atkinson), 50. Bjorkstrand (Harrington, Dubois) - 49. Leivo (Ch. Tanev, Pettersson), 57. Pettersson (Leivo, Edler), 59. Virtanen (Motte)

Washington - Detroit 6:2 (3:0, 2:0, 1:2)

Góly: 4. Connolly (Carlson, Kuznecov), 11. Boyd (Dowd, Jaškin), 13. Ovečkin (Bäckström, Kempný), 30. Ovečkin (Carlson, Bäckström), 31. Oshie (Bäckström, Kuznecov), 50. Ovečkin (Djoos, Bäckström) - 42. D. Larkin (Nyquist, Jensen), 57. Nyquist (Abdelkader)

St. Louis - Florida 4:3 (0:1, 0:0, 4:2)

Góly: 42. Barbašev (Thomas, Sundqvist), 42. Perron (Schwartz), 52. Perron (Schwartz, B. Schenn), 57. B. Schenn (Dunn, Perron) - 16. Dadonov (Huberdeau), 52. Weegar (McCann, Pysyk), 54. Hoffman (Huberdeau, Barkov)

Nashville - Ottawa 3:1 (1:1, 1:0, 1:0)

Góly: 16. Watson (Ekholm, Sissons), 30. Ellis (Josi, Johansen), 42. C. Smith (Järnkrok) - 1. Z. Smith (Dzingel, Ceci)

Minnesota - Montreal 7:1 (1:0, 4:0, 2:1)

Góly: 15. Niederreiter (Brodin, Parise), 32. Dumba (Mikael Granlund, E. Staal), 33. Coyle (M. Foligno), 35. E. Staal (Mikael Granlund), 40. Spurgeon (Zucker, Niederreiter), 41. Dumba (Mikael Granlund, Suter), 47. Parise (Spurgeon, Suter) - 43. Petry (Chaput)

Tomáš Tatar (Montreal) 17:05 min, 3 strely na bránku

Winnipeg - Chicago 6:3 (3:0, 1:2, 2:1)

Góly: 8. Scheifele (Byfuglien, Wheeler), 10. T. Myers (Roslovic), 14. Connor (Laine), 22. Connor (Scheifele, Byfuglien), 52. Perreault (Ehlers, T. Myers), 60. B. Tanev (Byfuglien) - 23. D. Strome (P. Kane, Keith), 28. Kahun (Jokiharju, Kämpf), 47. DeBrincat (P. Kane)

Colorado - Edmonton 4:6 (0:1, 1:4, 3:1)

Góly: 37. Rantanen (Barrie), 42. C. Wilson (Rantanen, Landeskog), 57. MacKinnon, 59. Landeskog (Rantanen, MacKinnon) - 14. Brodziak (Nurse), 30. Nugent-Hopkins (McDavid, Benning), 34. Nugent-Hopkins (Lucic), 36. McDavid (Draisaitl, A. Larsson), 37. Draisaitl (Kassian, Brodziak), 44. Nurse (Nugent-Hopkins, Draisaitl)





Zdroj: WebNoviny.sk © SITA Všetky práva vyhradené.

