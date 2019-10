Video: Tatar skóroval, Chárov Boston vynuloval „diablov“ a Černák so Sekerom zbierali mínusky

13.10.2019 (Webnoviny.sk) - Slovenský hokejista Tomáš Jurčo strelil gól a pridal aj asistenciu v sobotňajšom súboji NHL, v ktorom jeho Montreal zdolal St. Louis 6:3.

Montreal pripravil obhajcovi víťazstva v Stanleyho pohári prvú prehru po 60 minútach v tejto sezóne a Tatar si zvýšil svoje konto na 5 bodov. S dvoma gólmi a troma asistenciami je suverénne najproduktívnejší Slovák v zámorskej profilige. Celkovo bolo v sobotu v štrnástich zápasoch v hre šesť slovenských hokejistov, ale ďalší piati už nebodovali.

V 13. min Tatar otvoril skóre súboja Montreal - St. Louis, keď po víťaznom buly svojho tímu bekhendom umiestnil skákajúci puk za Jordana Binningtona. Hostia zo St. Louis neskôr otočili na 3:2, ale v 36. min Tatar skvelou prihrávkou spoza bránky našiel Philipa Danaulta, ktorý strelou bez prípravy vyrovnal na 3:3.

Julien pochválil svoj tím

Víťazný gól Canadiens strelil Fín Artturi Lehkonen, ale prvý útok v zložení Brendan Gallagher, Philip Danault, Tomáš Tatar zaznamenal dokopy 7 bodov za 3 góly a 4 asistencie. Tatar odohral najlepší zápas v doterajšom priebehu sezóny, keď počas 18:18 min na ľade okrem gólu a asistencie si zapísal aj 1 bodyček a 2 plusové body.

"Pozreli sme si ráno pred zápasom video, čo by sme mohli ako útok zmeniť v našej hre. Zhodli sme sa, že musíme vylepšiť drobné detaily a viac sa navzájom podporovať. Vyústilo to do Tomášovho gólu," uviedol Philip Danault na portáli nhl.com.

"Myslím si, že dnes boli naši obrancovia lepšie pripravení ako po minulé zápasy. Celkovo to bola dobre odvedená práca v obrane aj útoku. Dobre sme si počínali aj pri mantineli, teda v priestore, kde sú hráči St. Louis veľmi silní," pochválil svoj tím tréner Montrealu Claude Julien. "Boli lepší a tvrdší ako my a to rozhodlo," stručne skonštatoval kouč St. Louis Craig Berube.

Rask so 46. shutoutom v kariére

Boston zdolal New Jersey 3:0 aj vďaka 31 zákrokom a 46. shutoutu v kariére v podaní Fína Tuukku Raska. Ten dostal prednosť v bránke pred Jaroslavom Halákom.

Slovenský kapitán "medveďov" Zdeno Chára odohral 22:19 min so zápisom 1 strela, 1 "hit", 3 zablokované strely, 2 trestné minúty a 2 plusové body. Zatiaľ čo Boston sa po jednozápasovej odmlke vrátil na víťaznú vlnu, New Jersey v úvode sezóne prehralo aj piatykrát a vo Východnej konferencie je na poslednom mieste.

Okrem Devils majú nulu na konte víťazstiev už len Chicago a Minnesota. "Hrali sme dobre, systém v našej hre funguje. Je to dobrý pocit, keď ukončíte sezónu až v júni a teraz ste znova herne späť," podotkol brankár Bostonu Tuukka Rask na webe NHL.

Jurčo s plusovým bodom

Hokejisti Edmontonu Oilers zvíťazili aj v piatom zápase aktuálnej sezóny a zostávajú stopercentní na čele Západnej konferencie.

"Olejári" síce prehrávali v Madison Square Garden po premiérovom profiligovom góle fínskeho mladíka Kaapa Kakka, ale napokon zdolali hráčov New Yorku Rangers presvedčivo 4:1. V drese kanadského klubu sa dvakrát presadil nemecký kanonier Leon Draisaitl, po jednom presnom zásahu pridali švédsky obranca Oscar Klefbom a hviezdny Kanaďan Connor McDavid.

Slovenský útočník Tomáš Jurčo nastúpil v druhej formácii Oilers a na ľade strávil 11:03 min, počas ktorých si do štatistík zapísal jeden plusový bod, jeden strelecký pokus a raz zablokoval strelu súpera.

Dvojgólový Namestnikov

Zo súboja dvoch tímov zo Slovákmi v zostave vyšiel víťazne Washington, ktorý vyhral v Dallase 4:1 a ukončil sériu troch prehier. V drese Capitals útočník Richard Pánik nebodoval ani v šiestom zápase sezóny. Nebodoval ani obranca Dallasu Andrej Sekera, ktorý zablokoval jednu strelu súpera, ale na konci mal dva mínusové body.

Obranca Erik Černák bol pri nečakanej prehre Tampy Bay na ľade Ottawy 2:4. Košický rodák odohral 19:39 min, raz vystrelil, jednu strelu zablokoval a na konci mal mínusový bod. O prvé víťazstvo pre Ottawu v sezóne sa najviac zaslúžil bývalý hráč Tampy Vladislav Namestnikov.

Dvadsaťšesťročný ruský center strelil dva góly a pridal aj asistenciu. "Nikdy sa netreba zľaknúť súpera. Na ľade musíte robiť, čo viete a nepozerať sa, kto stojí proti vám. Dnes sme to urobili. Limitovali sme ich príležitosti a vyplatilo sa nám to," uviedol Namestnikov.

Výsledky - NHL

sobota

New York Rangers - Edmonton 1:4 (1:0, 0:1, 0:3)

* Tomáš Jurčo (Edmonton) odohral 11:03 min, +1, 1 strela, 1 zablokovaná strela

Ottawa - Tampa Bay 4:2 (0:0, 2:1, 2:1)

* Erik Černák (Tampa) odohral 19:39 min, 1 strela, 1 zablokovaná strela, 1 mínusový bod

Los Angeles - Nashville 7:4 (2:1, 2:0, 3:3)

Boston - New Jersey 3:0 (2:0, 1:0, 0:0)

* Zdeno Chára odohral 22:19 min, 1 strela, 1 "hit", 3 zablokované strely, 2 trestné minúty, 2 plusové body,

* Jaroslav Halák (obaja Boston) nechytal

Carolina - Columbus 2:3 (1:1, 1:1, 0:1)

Detroit - Toronto 2:5 (1:1, 0:1, 1:3)

* Martin Marinčin (Toronto) nehral, bol medzi zdravými náhradníkmi

Chicago - Winnipeg 2:3 po predĺž. (2:0, 0:1, 0:1 - 0:1)

Montreal - St. Louis 6:3 (2:1, 1:2, 3:0)

* Tomáš Tatar (Montreal) odohral 18:18 min, 1 gól, 1 asistencia, 2 strely, 1 "hit", 2 plusové body

New York Islanders - Florida 3:2 po sam. nájazdoch (0:1, 2:0, 0:1 - 0:0, 1:0)

Dallas - Washington 1:4 (0:1, 0:1, 1:2)

* Andrej Sekera (Dallas) odohral 17:56 min, 1 "hit", 1 zablokovaná strela, 2 mínusové body

* Richard Pánik (Washington) odohral 12:42 min, 1 strela, 1 "hit"

Minnesota - Pittsburgh 4:7 (0:1, 2:4, 2:2)

Colorado - Arizona 3:2 po predĺž. (0:0, 0:0, 2:2 - 1:0)

Vancouver - Philadelphia 3:2 po sam. nájazdoch (1:0, 1:1, 0:1 - 0:0, 1:0)

Vegas - Calgary 6:2 (1:0, 3:2, 2:0)





Zdroj: WebNoviny.sk © SITA Všetky práva vyhradené.

Pozrite si náš nový Magazín !