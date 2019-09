Video: Tatar porazil „senátorov“ s Jarošom, Barkov prispel hetrikom a Capitals uspeli po nájazdoch

NEW YORK 16. decembra (WebNoviny.sk) - Hokejisti Montrealu Canadiens zvíťazili nad hráčmi Ottawy Senators 5:2 v sobotňajšom stretnutí zámorskej NHL. Canadiens prehrávali po dvoch tretinách 1:2, ale štyrmi gólmi v tretej dvadsaťminútovke otočili skóre zápasu.

Slovenský útočník Montrealu Tomáš Tatar sa počas 16:55 min na ľade nezapísal do kanadského bodovania. Na konci mal jeden plusový bod, dve trestné minúty a dve strely. Obranca Christián Jaroš (Ottawa) odohral 16:34 min, získal dve "mínusky", 3 strely a 4 bodyčeky.

Julien so 600 víťazstvami v NHL

Tréner Canadiens Claude Julien sa vďaka triumfu svojich zverencov dostal do klubu koučov s aspoň 600 víťazstvami v NHL. Julienovi sa to podarilo v 1 136. dueli v zámorskej profilige, čo je piaty najrýchlejší výsledok po Scottym Bowmanovi, Alainovi Vigneaultovi, Joelovi Quennevillovi a Mikovi Babcockovi.

"Už som to povedal predtým a poviem to opäť. Keď budem v dôchodku sedieť v hojdacom kresle a budem sa pozerať späť na svoju kariéru, možno to vtedy bude mať pre mňa význam. Teraz však stále musím mať zápal na pokračovanie. Tie čísla pre mňa teda nie sú veľmi dôležité," uviedol Julien pre oficiálny ligový web.

"Habs" uspeli v piatom meraní síl z uplynulých šiestich, pričom zdolali Senators po tretíkrát v ostatných dvanástich dňoch (v oboch prípadoch tiež 5:2). Víťazný tím jednoznačne prestrieľal svojho súpera 47-18.

Hetrik Barkova

Fínsky útočník Aleksander Barkov prispel svojím prvým hetrikom v zámorskej profilige k triumfu Floridy nad Torontom 4:3 po predĺžení. Barkov strelil dva góly v riadnom hracom čase. Neskôr vo štvrtej minúte predĺženia /63:24/ rozhodol o dvoch bodoch pre "panterov" a tiež o skompletizovaní premiérového hetriku. Hráč s ruskými koreňmi sa stal prvým hokejistom v histórii Panthers, ktorému sa podarilo pridať tretí gól v predĺžení.

"Stále tomu nemôžem uveriť. Od môjho posledného hetriku ubehlo asi tak desať rokov, už som aj zabudol, aké to je. Možno si neskôr naplno uvedomím, čo sa práve stalo," povedal Barkov. Kapitána Panthers pochválil aj tréner súpera Mike Babcock. "Barkov bol, samozrejme, najlepším hráčom na ľade, a to s náskokom 10 míľ," vyjadril sa kouč Maple Leafs.

Bodová séria Capitals s číslom 14

Anaheim zvíťazil v ôsmom z ostatných deviatich stretnutí. O sobotňajšom triumfe 2:1 po predĺžení nad Columbusom rozhodol holandský útočník Daniel Sprong. Rodák z Amsterdamu sa presadil aj v riadnom hracom čase, keď v 16. min vyrovnal na 1:1. O dvoch bodoch pre Ducks rozhodol v 2. min predĺženia.

"Našiel som si voľné miesto, ktoré mi poskytol obranca Columbusu. Adam Henrique výborne clonil pred bránkou. Videl som, že na ľavej strane je voľné miesto, tak som zamieril tam," opísal rozhodujúci gólový moment Sprong. Brankár John Gibson prispel k triumfu "káčerov" 36 úspešnými zákrokmi.

Ruský útočník Alexander Ovečkin skóroval proti Buffalu (4:3 po sam. nájazdoch) a natiahol bodovú sériu na rekordných štrnásť zápasov. Kapitánovi Washingtonu sa nepodarilo stať prvým hráčom v histórii, ktorý dal tri hetriky v troch dueloch po sebe. Skóroval však v šiestom meraní síl v sérii a pripísal si už 29. gól v sezóne.

"Áno, dnes som mal nejaké dobré šance. Bolo by fajn mať ďalší hetrik alebo tak. Teraz už s tým však nič nespravím," poznamenal Ovečkin, ktorý rozhodol stretnutie úspešným nájazdovým pokusom.

Sumáre NHL

sobota

Minnesota Wild - Calgary Flames 1:2 (0:1, 1:0, 0:1)

Góly: 24. Greenway (Mikael Granlund) - 13. Giordano (Jankowski), 49. M. Tkachuk (Neal, Brodie)

Columbus Blue Jackets - Anaheim Ducks 1:2 po predĺžení (1:1, 0:0, 0:0 - 0:1)

Góly: 13. Nutivaara (Jenner) - 16. Sprong (Manson), 62. Sprong (Henrique)

Florida Panthers - Toronto Maple Leafs 4:3 po predĺžení (1:0, 1:0, 1:3 - 1:0)

Góly: 20. Barkov (Dadonov, Hoffman), 29. Huberdeau (Yandle, Hoffman), 57. Barkov (Brouwer, Malgin), 64. Barkov (Huberdeau) - 51. Tavares (Gardiner, Rielly), 57. Marner (Zajcev, Kadri), 59. Marner (Rielly, Gardiner)

Montreal Canadiens - Ottawa Senators 5:2 (1:1, 0:1, 4:0)

Góly: 4. Peca, 43. Kotkaniemi (Lehkonen, Petry), 51. S. Weber (A. Shaw, Danault), 54. Byron (Kotkaniemi, Lehkonen), 58. Drouin (Domi, Peca) - 4. C. White (B. Tkachuk), 30. Bödker (Mark Stone)

Tomáš Tatar (Montreal) odohral 16:55 min, 0+0, +1, 2 trestné minúty, 2 strely - Christián Jaroš (Ottawa) 16:34 min, 0+0, -2, 3 strely, 4 "hity"

New York Islanders - Detroit Red Wings 4:3 po sam. nájazdoch (1:2, 0:0, 2:1 - 0:0, 1:0)

Góly: 12. Beauvillier (Barzal, Josh Bailey), 52. Barzal (Lee, Leddy), 54. Cizikas (Clutterbuck, Martin), rozhodujúci sam. nájazd Barzal - 6. Nyquist (Larkin, Vanek), 20. Daley (Bertuzzi, Vanek), 59. Vanek (Athanasiou, Kronwall)

Pittsburgh Penguins - Los Angeles Kings 4:3 po predĺžení (2:0, 1:2, 1:0 - 1:0)

Góly: 7. Cullen (Rust, J. Johnson), 14. Rust (Crosby, Guentzel), 29. Pearson, 64. P. Kessel (Malkin, Määttä) - 24. Muzzin (Kopitar, Iafallo), 31. Luff (A. Wagner, Doughty), 53. Iafallo (A. Kempe, Muzzin)

Washington Capitals - Buffalo Sabers 4:3 po sam. nájazdoch (2:1, 1:2, 0:0 - 0:0, 1:0)

Góly: 4. Connolly (Smith-Pelly), 10. Vrána (Kuznecov), 34. Ovečkin (Bäckström, Orlov), rozhodujúci sam. nájazd Ovečkin - 3. Eichel (S. Reinhart, Dahlin), 23. Eichel (Dahlin, Ristolainen), 28. Dahlin (Skinner, S. Reinhart)

Nashville Predators - New Jersey Devils 2:1 po sam. nájazdoch (1:0, 0:0, 0:1 - 0:0, 1:0)

Góly: 19. F. Gaudreau (Salomäki, Ekholm), rozhodujúci sam. nájazd Johansen - 59. Boyle (Johansson, Bratt)

Colorado Avalanche - Dallas Stars 6:4 (3:0, 1:2, 2:2)

Góly: 6. Landeskog (Barrie, MacKinnon), 8. Calvert (Nieto), 20. Rantanen (MacKinnon), 35. Rantanen (MacKinnon, Compher), 57. Landeskog (E. Johnson), 59. MacKinnon (Rantanen) - 29. Lindell (Janmark, Fedun), 30. Seguin, 54. Seguin (Fedun, Radulov), 56. Jamie Benn (Seguin, Radulov)

Vancouver Canucks - Philadelphia Flyers 5:1 (3:1, 1:0, 1:0)

Góly: 5. Tanev (Goldobin, Horvat), 9. L. Eriksson (Goldobin, Biega), 12. Leivo (Boeser, Stecher), 33. Boeser (Stecher, E. Pettersson), 56. Markus Granlund (Motte, Beagle) - 17. Laughton

